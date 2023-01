AVIS DE DECES - Madame Monique MENAND née BLONDEAU

DRACY-LE-FORT



Philippe et Mireille Menand,

Serge et Concetta Menand,

Catherine et Jean-Michel Pillot,

Christine et Philippe Deliance,

Joséphine Menand,

Valérie Menand et

Jean-François Flattot,

ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique MENAND

née BLONDEAU

survenu à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 6 janvier 2023 à 15 heures en l'église de Dracy-le-Fort.

Monique repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son fils,

Éric

décédé en avril 2022 et

remercie les membres du personnel et la direction de l'EHPAD Notre Dame de Marloux pour leur gentillesse et leur dévouement.