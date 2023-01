Vœux de Madame le Maire et des élus aux agents de la commune de Champforgeuil.

En ce début de nouvelle année, Annie Sassignol maire de Champforgeuil et les élus ont invité les agents de la commune à un moment convivial pour la traditionnelle présentation des vœux.

Madame le Maire a rappelé à chacun des agents combien les élus étaient reconnaissants du travail accompli par l’ensemble du personnel communal. « …Mais aujourd’hui, les vœux que je formule sont particuliers, particuliers parce qu’ils s’adressent à vous : agents de la commune… l’ensemble des femmes et des hommes qui, chaque jour, toute l’année, œuvrent au côté de l’équipe municipale. Je vous adresse donc chaleureusement, du fond du cœur, pour vous et pour tous ceux que vous aimez, mes vœux les plus sincères d’accomplissement personnel et professionnel. J’aime à le rappeler et vous le savez, sans votre implication, nos projets aussi beaux et ambitieux soient-ils, notre volonté aussi forte et affirmée soit-elle, ne peuvent avoir le moindre prolongement. C’est en ce sens que je porte une attention particulière à la situation du personnel… »

Lors de ses vœux, Madame le Maire a présenté officiellement Bruno Gillet nouveau Directeur Général des Services. Bruno Gillet a déjà passé 26 ans dans la fonction publique à des postes de management et comme coach.

D’autres recrutements ont eu lieu comme celui d’Olivier Frossard au service des espaces verts,… et la nomination d’un responsable dans le même service.

Dans les bonnes nouvelles, Annie Sassignol a annoncé, pour valoriser le travail des agents, une revalorisation de leur prime du complément indemnitaire annuel pour l’année 2022.

Elle a mis aussi l’accent sur le cap de la qualité des prestations rendues à la population. « Notre mission commune est de rendre chaque année, notre ville plus belle, mieux équipée et plus agréable à vivre. »

C.Cléaux