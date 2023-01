Saint Rémy, présentation aux San Rémois de la nouvelle plaquette d’activités de l’Espace Simone Veil.

L’Espace Simone Veil de la mairie avait convié les San Rémois à une présentation de la nouvelle plaquette d’activités éditée pour le premier semestre 2023.

Environ cinquante personnes étaient présentes dans la salle du conseil ce mardi 4 janvier 2023.

Florence Plissonnier, entourée de quelques élus et des membres de l’Espace Simone Veil, a commencé par une rétrospective rapide sur les activités qui ont été proposées en 2022 aux habitants. Les activités ont été très appréciées et la satisfaction a été générale. Les sorties en famille ont eu beaucoup de succès notamment la journée au Louvre et la journée à Montbéliard. Ils ont également apprécié la visite de la déchetterie SMET71.

Ensuite, la plaquette 2023, dont le thème majeur proposé est la nature, a été présentée à l’assemblée. Dans l’ensemble la plaquette a été bien accueillie, après il s’en est suivi des échanges : une personne a proposé de développer le co-voiturage et de prévoir des activités sur une journée complète plutôt qu’en demi-journée. L’idée est intéressante et le service séniors va étudier cette proposition. L’engagement bénévole des séniors pour proposer des activités, qui est en place depuis quelques mois, a été aussi abordé pour faire le bilan.

Madame le Maire a proposé d’organiser des visites, via le Grand Chalon, de l’Espace des arts, du Colisée, ou sur St Rémy de l’espace Florent Pagny, du centre technique, de l’Escale etc…

S’engager, partager, échanger, passer du bon temps, tout un panel de choix pour les habitants proposé par la mairie.

C.Cléaux