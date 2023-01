Du 19 janvier au 18 février 2023, le recensement de la population chagnotine sera effectué par 15 agents recenseurs

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans la commune et les résultats déterminent le montant de la participation de l'Etat au budget de la collectivité. C'est un acte civique, obligatoire et gratuit.

En y répondant, les habitants permettent à la Ville de Chagny de bénéficier de l'aide de l'Etat à laquelle elle a droit et ainsi de contribuer à l'action publique, aux équipements collectifs...

Les questionnaires du recensement ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal et les données collectées servent uniquement à l'élaboration de statistiques par l'INSEE.

Chaque questionnaire qui sera remis par l'agent recenseur comporte des codes personnels à usage unique afin de répondre en ligne : www.le-recensement-et-moi.fr

C'est ce mode de recensement, dématérialisé, qui est privilégié. En cas de difficultés, le conseiller numérique de l'Espace France services peut aider l’administré à y répondre.

Nous comptons sur l’ensemble des Chagnotins pour participer au recensement et réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs !

Plus d’infos auprès du service Affaires Générales : 03 85 47 80 00