CARNET ROSE -Bienvenue à Romane

Romane CHAUVOT est née le 2 janvier 2023 à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le quatrième enfant après Mathys, 12 ans, Nathan, 10 ans et Léonie, 5 ans, d'Alexandra et Cyril CHAUVOT. La maman est conductrice de bus et le papa est ambulancier. La famille réside à Saint-Vallier.