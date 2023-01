"Venue de Dominique Faure en Haute-Saône, Un déplacement ministériel entre légèreté et amateurisme !" déplore le sénateur Alain Joyandet

"Comme le veut la tradition républicaine, j'ai accueilli ce matin en tant que sénateur de notre département madame Dominique Faure, ministre déléguée en charge des Collectivités territoriales et de la Ruralité. Elle avait notamment invité des élus pour venir l’écouter "toute affaire cessante" à la Préfecture de Vesoul. Cependant, j'ai été stupéfié par les réponses qu'elle a bien voulu apporter aux questions que je lui ai posées.

· Premier sujet : l'aménagement de la RN 19

A ma grande surprise, elle semblait n'avoir jamais entendu parler du dossier d'amélioration du niveau de service de la RN 19 (contrat de plan Etat-Région, déviation des 3 villages, mise en 2 X 2 voies...). Alors que je lui parlais de désenclavement de l'axe Ouest-Est de la Haute-Saône, elle m'a répondu "il faut faire du covoiturage". Une conception peu ambitieuse des projets que devrait avoir notre Département pour son avenir.

· Deuxième sujet : la desserte ferroviaire de la Haute-Saône

De la même manière, je l'ai interrogé sur le niveau de qualité de la desserte ferroviaire de la Haute-Saône. Alors qu'elle pensait que nous étions seulement desservis par une gare à Besançon, j'ai dû l'interrompre dans sa réponse pour lui préciser qu'il y avait notamment une gare à Vesoul et que des trains y passaient encore. Ambiance lunaire !

· Troisième sujet : les compétences eau et assainissement

Enfin, j’ai souhaité connaître sa position sur le transfert obligatoire en 2026 des compétences eau et assainissement des communes aux intercommunalités. C'est un sujet qui préoccupe les élus ruraux, surtout en raison de l'augmentation des redevances qui en résultera pour les habitants avec le recrutement d'agents... Une fois encore, j'ai été surpris par sa réponse quand elle m'a expliqué que ce transfert obligatoire était une nécessité "pour la santé de nos enfants". Quel est sérieusement le rapport ?

Cette visite ministérielle a été d’une légèreté absolument incroyable. La ministre, avec ses réponses décalées et totalement en dessous des enjeux, ne connaissait visiblement pas les dossiers de notre Département. Très franchement, doit-on faire venir et mobiliser autant d’élus et de fonctionnaires de l'Etat à la Préfecture pour s’entendre asséner des réponses aussi légères, impréparées, et contradictoires avec les attentes des acteurs de terrain.

En arrivant à la Préfecture de la Haute-Saône en début de matinée pour participer à cette rencontre, j’avais plutôt un a priori favorable. J’en suis malheureusement reparti avec un réel agacement au regard de sa légèreté et de sa méconnaissance des dossiers."