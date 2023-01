Nouvel élan de solidarité à l'occasion du Challenge Don de sang à Chalon sur Saône

Une fin d’année 2022 préoccupante pour les stocks de produits sanguins

Chaque jour, plus de 600 dons sont nécessaires dans la région pour répondre aux besoins des malades. Entre les vacances de la Toussaint, les jours fériés et les maladies estivales, les stocks de produits sanguins ont été fragilisés et le challenge don de sang de Chalon-sur-Saône tombait à pic pour sensibiliser les habitants de l’agglomération à l’importance de ce geste solidaire.

Des organismes de plus en plus nombreux

Entreprises privées, publiques, associations, groupes d’amis... ils sont 25 structures à avoir répondu favorablement à l’appel de l’EFS. Tous se sont prêtés au jeu en mettant en place diverses actions de communication pour mobiliser leurs collègues et amis, permettant ainsi d’accueillir 160 participants pendant le challenge.

Parmi eux, 24 passaient la porte du don de sang pour la 1ère fois. Une nouvelle démonstration de solidarité qui a contribué à sauver de nombreuses vies mais également à remonter le niveau des réserves de produits sanguins régionales.

2022 : 160 donneurs, dont 24 nouveaux & 25 équipes

2021 : 159 donneurs, dont 23 nouveaux & 25 équipes 2020 : 137 donneurs, dont 23 nouveaux & 19 équipes 2019 : 146 donneurs, dont 28 nouveaux & 19 équipes

Des habitués et des nouveaux à l’honneur !

4 prix ont été attribués cette année. Pour la deuxième année consécutive, c’est le groupe AIR LIQUID - BIOXAL qui remporte le trophée, en ayant mobilisé 39 donneurs.

L’ESAT FAUCONNET - AMEC remporte le prix de l’équipe qui a mobilisé le plus de nouveaux donneurs (4) et l’équipe TRANSDEV-STAC a mobilisé le plus jeune donneur, qui avait 18 ans et 2 mois ! Nouvelle distinction cette année avec le prix du plus grand nombre de dons de plasma et c’est le GROUPE ST CHARLES (3) qui l’obtient.

Et parce que tout le monde gagne en sauvant des vies, l’EFS félicite et remercie les 25 organismes participants :

Air Liquid - Bioxal avec 39 donneurs, 1 nouveau et 2 dons de plasma Cayon avec 14 donneurs, dont 2 nouveaux

Groupe St Charles avec 11 donneurs, dont 3 nouveaux et 3 plasmas Trapil avec 11 donneurs dont 1 plasma

Howden avec 10 donneurs, dont 1 nouveau

Pinette PEI avec 9 donneurs, 2 nouveaux et 2 plasmas

Maif Assurance avec 8 donneurs, dont 1 nouveau Territoire Action Sociale avec 7 donneurs dont 2 nouveaux Esat Fauconnet-Amec avec 6 donneurs dont 4 nouveaux Comptoirs des Fers avec 6 donneurs, dont 3 nouveaux

Est Bourgogne Media avec 6 donneurs dont 2 nouveaux Office du tourisme avec 6 donneurs, dont 1 nouveau Transdev-Stac avec 6 donneurs dont 1 nouveau

5 donneurs et moins : Biolab-Unilabs, Crédit Agricole, Jamais Sang Loxam, Habellis, Centre des Finances Publiques, Darty, IFSI, l’Aviron, GRDF, Le Grand Chalon, Daunat et XPO Logistics.

Un geste à renouveler tout au long de l’année pour répondre aux besoins quotidiens

Les produits sanguins ont une courte durée de vie, 7 jours seulement pour les plaquettes, 42 pour les globules rouges, d’où l’importance d’une mobilisation constante des citoyens pour assurer, quotidiennement, les besoins des malades. L’EFS invite donc l’ensemble des participants du challenge à programmer dans leur agenda dès maintenant leur prochain moment de générosité dès le 23 janvier - un délai de 8 semaines étant obligatoire entre deux dons de sang -, pour commencer l’année par une bonne action !

Et pour que les organismes puissent encore contribuer à la chaine de générosité du don de de sang tout au long de l’année, l’EFS organise des navettes vers sa Maison du don.