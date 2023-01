Saint Rémy, après deux années de drive, les vœux de la municipalité à la salle Brassens, une cérémonie essentielle dans la vie de la commune.

La municipalité avait mis l’accent sur les décorations de la salle, l’accueil musical et la convivialité pour recevoir les nombreux habitants, les représentants des associations San Rémoises, les chefs d’entreprises, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les enseignants..., présents pour cette présentation de vœux 2023.

Madame le Maire avait invité pour l’occasion ses collègues maires des communes avoisinantes ainsi que le député Louis Margueritte, le conseiller départemental Raymond Burdin, le président du Grand Chalon Sébastien Martin, les représentants des forces de l’ordre, l’ensemble des élus de la ville, les membres du conseil municipal des jeunes…

On pouvait noter aussi le présence des deux vice-reines 2022 de carnaval et la reine de Saint Rémy 2023.

Une fois n’est pas coutume, cette année, c’est Alain Mère 1er adjoint qui a ouvert cette cérémonie de présentation des vœux. Il a fait une très courte introduction avant de céder la parole à Florence Plissonnier maire de la ville.

Madame le Maire, dans sa première partie d’intervention a commencé par remercier toutes les personnes présentes pour ensuite poursuivre sur les difficultés rencontrées lors de ces deux années de Covid et l’opportunité de pouvoir se retrouver de nouveau. Elle n’a pas été sans rappeler l’importance du lien social et de la convivialité en ces périodes difficiles qui ne font que débuter et les défis d’aujourd’hui avec l’adaptation nécessaire au changement climatique qui a bousculé les habitudes de chacun : « Ce lien social, cette convivialité, sont notre force pour affronter les défis qui nous attendent, et ils sont nombreux ! Le monde de demain, celui dans lequel grandiront nos enfants et nos petits-enfants, sera façonné par les actions que nous engageons aujourd’hui. Les défis que nous ne relèverons pas sont des problèmes que nous laisserons en héritage aux générations futures… Cela ne fait plaisir à personne de réduire la durée d’éclairage des rues, cela ne fait plaisir à personne de couper les douches dans les gymnases. Mais nous nous devons de modifier fondamentalement et rapidement nos comportements. Ces restrictions nous poussent à adopter de nouvelles pratiques, plus vertueuses, plus responsables, et limitent nos dépenses. Cela nous permet de maintenir un service public attractif, de qualité, tout en garantissant des finances saines pour l’avenir de St Rémy. »

Les adjoints ont pris la parole à tour de rôle pour une présentation rapide de leur domaine de compétences.

Alain Mère pour les finances avec un chiffre clé 2,3 millions d’euros de diminution de la dette au bout des 9 ans de mandat tout en conduisant un programme d’investissements soutenus : « Dans un contexte national et international fait d’incertitudes économiques, géopolitiques et climatiques, de crises qui se succèdent et ne se ressemblent pas, nous pouvons nous féliciter des choix que nous avons faits ces dernières années pour constituer une épargne et des réserves financières solides. Nos finances, assainies, nous permettent d’amortir les difficultés, sans avoir à augmenter vos taux d’imposition. »

42, ce sont les 42 kms de voirie existante sur la commune dont a parlé Didier Picard adjoint à la voirie. 10% des rues ont été rénovées depuis 2020 et le programme va se poursuivre en 2023 sans oublier l’amélioration de la sécurité pour les piétons, les vélos.

« 160 : C’est le nombre de San Rémois qui ont fait confiance à notre police municipale pour la surveillance de leur logement dans le cadre de l’opération tranquillité vacances, en 2022 » a expliqué Éric Richard adjoint à la sécurité. Prévention, proximité et protection sont les maîtres mots pour les élus de St Rémy grâce aux policiers municipaux. En 2023 les policiers municipaux seront équipés de "caméras piétons" et les rues, de caméras de vidéo protection.

30 encore un chiffre important surtout quand il représente le pourcentage de séniors sur la ville de St Rémy. Pascale Barbier adjointe aux solidarités a parlé de la démographie vieillissante de la ville avec plus de 2000 personnes âgées de 60 ans et plus. Ces séniors sont très présents dans les associations. La ville en tient compte avec les différentes propositions en terme de logements : résidence Aragon dont les salles de bains auront toutes été rénovées et mise aux normes PMR courant 2023, plus la création d’un parc locatif de 15 maisons T2 et T3 et d’un parc de 20 maisons avec accession à la propriété du T2 au T4. Elle a aussi rappelé les activités proposées par l’espace Simone Veil et le CCAS.

45 000, le chiffre le plus important en nombre est celui des repas servis au restaurant scolaire annoncé par Brigitte Martin adjointe à la jeunesse. La ville s’est donné comme objectif de bien nourrir les enfants, les repas sont préparés sur place avec des produits locaux, bio et de saison. Un restaurant qui peut être fier avec une moyenne de restes inférieure à 10 % alors qu’au niveau national les cantines scolaires jettent en moyenne 35 % de la nourriture qu’elles servent. Les jeunes, ce sont aussi le conseil municipal des jeunes qui est très investi et propose des animations à l’image du bal des troisièmes qui fût un véritable succès.

« Vous êtes 63 associations à faire vivre St Rémy et à renforcer son attractivité » a dit Jérôme Vincent adjoint à la vie associative en préambule de son discours. Il a expliqué tout ce que la diversité sportive, culturelle, manuelle, sociale apporte et véhicule comme valeur de citoyenneté et d’apprentissage de la démocratie. Il a ajouté « A une époque où l’individualisme prime trop souvent sur l’intérêt général, le don de son temps au service des autres se fait malheureusement de plus en plus rare. Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur engagement et leur dévouement au service des San Rémois… » Il a annoncé le retour des "Fest’Assos".

Le dernier chiffre clé de cette cérémonie a été présenté par Amélie Vion adjointe à la culture : 25 000 est le nombre de livres disponibles que l’on peut emprunter à la médiathèque. La médiathèque, c’est aussi des DVD, des bandes dessinées, c’est aussi un lieu privilégié de vie, de partage et de rencontres.

Madame le maire a repris la parole pour s’adresser aux jeunes du CMJ et les remercier pour leur engagement, leur civisme et leur investissement dans les projets qu’ils portent. Elle a parlé de la réussite de place à l’été avec plus de 4000 personnes. Une action qui est devenue un incontournable de la saison estivale elle a ajouté. Florence Plissonnier a fait la rétrospective des équipements mis à disposition des San Rémois : Padel, crossfit, pumptrack et basket 3-3, sans oublier le plan vélo et la place importante aux mobilités douces pour permettre aux enfants de se rendre à l’école en toute sécurité, des grands chantiers engagés depuis 2014 et confortés depuis 2020 pour améliorer les performances énergétiques (leds, isolations..).

Pour terminer, Florence Plissonnier a appelé tous les membres du conseil et le CMJ à monter sur scène. Elle a de nouveau remercié le député pour son soutien, de même que les services de la mairie pour leur travail, son équipe municipale et son bureau municipal, les agents de la commune et tous les acteurs qui font vivre St Rémy. Elle a plus particulièrement remercié Laure, sa secrétaire. Elle a aussi remercié sa famille qui la soutient.

Madame le Maire a conclu cette cérémonie de vœux par ces mots « Je vous souhaite à tous une belle et pétillante année 2023 ».

C.Cléaux