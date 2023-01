21 et 22 janvier : la Banda Desperados commence à fêter ses 20 ans

2023 ! Une année qui marquera les 20 ans de la Banda Desperados de Châtenoy le Royal. Une histoire remarquable et remarquée grâce aux nombreuses prestations données dans la Région mais aussi en France par ce groupe musical de valeur.

Pour lancer cette année des 20 ans, la Banda offre au public un week-end festif les 21 et 22 janvier 2023

Au programme :

- le samedi 21 janvier, à partir de 20h, une grande soirée Paella animée par la Banda Desperados et deux autres groupes festifs régionaux : les Zétéroclites et les Déclassés. Tout un programme à ne pas en douter. Une soirée uniquement sur réservation, au tarif de 23€, et ce avant le 15 janvier 2023 au 06 81 02 35 52

- le dimanche 22 janvier après-midi, le concert annuel à 15h, avec l'harmonie de Chagny, dirigée par Clémence Prével, qui jouera en première partie un programme s’articulant plutôt autour de musiques de films

La seconde partie sera assurée par la Banda châtenoyenne avec son répertoire plus festif, puisque le concert sert aussi à présenter une partie des nouveaux morceaux qui rejoindront les autres morceaux déjà présents pour les différents défilés ou la Banda Despérados est présente au cours de l’année.

L’entrée de ce concert annuel est libre.

JC Reynaud