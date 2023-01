AVIS DE DECES - Madame Elisabeth MAZOYER

FARGES-LÈS-CHALON



Fernand MAZOYER,

son époux ;

Jean-François et Joëlle MAZOYER,

Roselyne et Jean-Marc COUETTE,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;

ainsi que ses proches,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Elisabeth MAZOYER

survenu le 4 janvier à Nice à l'âge de 84 ans.

Une messe sera célébrée le mercredi 11 janvier 2023

à 14h30 en l'église de Farges-lès-Chalon, suivie de l'inhumation dans l'intimité.