Retour en images sur la galette des Rois du Comité de quartier Saint-Jean-des-Vignes

Ce n'est pas le mauvais temps qui a arrêté les 65 convives qui ont répondu présents à l'appel du Comité de quartier Saint-Jean-des-Vignes ce dimanche après-midi à la salle éponyme du 25 Rue Pierre Bridet.

L'équipe des bénévoles d'Yvette Michelin s'est pliée en quatre pour faire de ce rendez-vous incontournable, un temps fort placé sous le signe de la bonne humeur, entre ban bourguignon et tombola.

Parmi les personnes présentes, Jacqueline Gaudillière et Bernadette Vellard, les anciennes conseillères municipales, Ambre Aulas, la reine de quartier de Saint-Jean-des-Vignes, Line Lemes, la Rosière 2018 et 2021, et Évelyne Lefebvre, l'adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati