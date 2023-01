AVIS DE DECES - Madame Jeannine RICHARD née MICONNET

SAINT-RÉMY - CHALON-SUR-SAÔNE



Catherine et Philippe, Véronique,

ses filles et son gendre ;

Amaury et Albane,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine RICHARD

née MICONNET

survenu le samedi 7 janvier 2023, à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 17 janvier 2023, à 15h15, en la salle omniculte du

crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de

Bernard

son époux, décédé en 1992.