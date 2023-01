A Saint-Martin en Bresse, le Préfet Yves Séguy est venu rassurer les boulangers de Saône et Loire

Le Préfet de Saône et Loire, accompagné du directeur départemental des Finances Publiques Franck Levêque et du Sous-Préfet Olivier Tainturier, avaient rendez-vous à Saint-Martin en Bresse, chez Mathieu Secula, Président de l'Union des Boulangers de Saône et Loire. Rassurer, expliquer..

Yves Séguy, Préfet de Saône et Loire, est venu en personne, donner à Mathieu Secula les dernières informations en sa possession. Une manière de rassurer les professionnels du pain et autres viennoiseries face au contexte énergétique. Même si la situation est loin d'être apaisée, les dispositifs des services de l'Etat sont en cours de déploiement et ce vendredi matin à Mâcon, le Préfet a pris soin de convoquer toutes les organisations patronales, les chambres consulaires, les parlementaires et autres afin de faire un point d'étape.

La pédagagie à fond

La ligne de conduite pour les services de l'Etat sont là aussi très claires. Pas question de laisser un boulanger sur le flanc, et répondre au plus vite à celles et ceux qui seraient confronter à des difficultés passagères. Franck Levêque, le patron des finances publiques s'est lui aussi voulu très engagé dans le processus, rappelant la mise à disposition de l'ensemble de la chaine, en soutien aux professionnels. Report de charges patronales, décalage des charges fiscales et autres sont déjà actés sur le principe. Reste désormais aux professionnels à faire savoir leurs besoins et charge à l'Etat de répondre au plus près.

Informé au plus près de l'ensemble des dispositifs, c'est la volonté martelée par le Préfet Yves Séguy, qui prochainement se rapprochera de l'ordre des experts-comptables de Saône et Loire, afin de diffuser toujours plus les aides en vigueur.

"La simplification des procédures pour solliciter une aide a été même simplifiée, puisqu’il n’y a qu’un seul et même formulaire à remplir, quel que soit son cas de figure" ont insisté les représentants des services de l'Etat. Plus localement, à Chalon sur Saône, le Point d'accueil Numérique, inauguré officiellement ce vendredi, servira, de point d'appui aux professionnels trop éloignés du numérique.

"On avance en toute transparence"

Conscients des enjeux qui rythment les échanges autour des questions énergétiques, Yves Séguy rappelle que tous les vendredis, c'est un tour de table de tous les acteurs qui est organisé. "C'est la transparence absolue en présentiel ou en visio. On évalue en permanence les actions menées".

"La question de fond est celle de l'inconnu"

"On passe d'un temps inédit à un temps de l'inconnu en très peu de temps" a lancé Yves Séguy, considérant que le principal défi qui s'ouvre devant nous, est celui de l'inconnu. En attendant, l'urgence est de répondre de manière pragmatique à l'ensemble des situations. Et l'une des premières réponses aura été sans doute la possibilité offerte à tous les boulangers de rompre leurs contrats à leurs fournisseurs sans qu'aucune indemnité de départ ne soit réclamée.

Focus sur les dispositifs

Laurent Guillaumé