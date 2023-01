Le nouveau directeur a présenté ses vœux au personnel du Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey.

La présentation des vœux s’est déroulée dans l’auditorium du CHS où les très nombreux membres du personnel de l’établissement avaient pris place, ceux absent étaient restés pour assurer le service dans les différentes unités du centre.

Philippe Lequien, nouveau directeur du CHS, a remercié le Docteur Nicole Guidot, présidente de la CME, Florence Plissonnier, présidente du conseil de surveillance, les administrateurs, les personnalités et les représentants des usagers ainsi que l’ensemble du personnel présent. «Merci à tous d’être là, témoignant ainsi de l’intérêt partagé pour le centre hospitalier de Sevrey. C’est un plaisir pour moi de vous accueillir ici aujourd’hui, pour la traditionnelle cérémonie des vœux qui permet de tirer le bilan de ce qui a été fait pour mieux tracer les perspectives à venir. Je vous remercie de votre présence ce matin, car je sais qu’il est difficile de se libérer des services et j’ai donc une pensée particulière pour celles et ceux qui sont restés auprès des patients et des résidents. »

Monsieur le directeur a ensuite rappelé ce qu’étaient les valeurs d’un centre hospitalier, à savoir, l’égalité (absence de discrimination), la neutralité (abstraction des croyances et des opinions politiques), la continuité (assurer l’ensemble des services de soins), l'adaptabilité (en vue de l'intérêt général) «Le Centre Hospitalier de Sevrey, c’est vous … vous qui dans le respect de ces valeurs, assurez de façon permanente, tout au long de l’année la prise en charge des patients et résidents… Je tiens aujourd’hui à vous exprimer toute ma reconnaissance et à rendre hommage à votre engagement. »

Il a ensuite dressé le bilan de cette période plutôt difficile avec la fermeture de 40 lits, avec une situation économique qui s’est dégradée et la difficulté à attirer des praticiens et des soignants, difficulté que l’on retrouve dans de nombreux établissements sanitaires et médico-sociaux publics. Il a rappelé qu’en 2022 pas moins de 12 000 patients adultes et enfants ont été pris en charge sur le versant sanitaire et plus de 100 résidents accueillis dans les structures médico-sociales (maison d’accueil spécialisée et EHPAD), que 773 000 € ont été alloués au CHS sur les exercices 2021 et 2022 pour conforter ses organisations de travail, qu’une soixantaine de professionnels a été stagiairisée, que certains travaux parmi lesquels l’extension et la modernisation de la pharmacie ont été réalisés.

L’année 2022 a également été marquée par la préparation de grands chantiers avec le lancement de la construction du nouvel hôpital de Sevrey et de la nouvelle structure ambulatoire de pédopsychiatrie à Mâcon, projets largement soutenus par l’agence régionale de santé, c’est aussi 20 chambres qui ont été rénovées à l’EHPAD des "Blés d’Or". Monsieur le directeur a largement parlé de l’avenir, de transition avec une équipe de direction largement renouvelée.

Il a fait quelques annonces, « l’équipe s’est progressivement consolidée avec tout d’abord l’arrivée de madame Agnès Raffiot dont le recrutement avait été anticipé et qui a pris ses fonctions de coordinatrice générale des soins en octobre et celle beaucoup plus récente de monsieur Jean-Yves Chastenet qui vient de prendre ses fonctions de directeur des affaires financières et du contrôle de gestion. J’ai aussi le plaisir de vous annoncer les arrivées prochaines en février de madame Fatima Chahbi en qualité de directrice des affaires générales et de la contractualisation ainsi que de madame Alice Soulard en qualité d’adjointe au directeur des ressources humaines et des affaires médicales auprès de monsieur Cédric Peteuil. Cette équipe de direction travaillera à mes côtés dans le cadre d’une gouvernance que je souhaite partagée avec la représentation médicale. Je sais madame la Présidente de la CME que vous vous associez à ce souhait. Et cela en toute transparence vis-à-vis des représentants des personnels et des représentants des usagers. »

Il envisage 2023 comme une année de transition avec trois grands axes.

1er : donner à la direction des soins toute la place,

2ème : valoriser leurs activités médico-sociales (maison d’accueil spécialisée, EHPAD et PASA),

3ème : équilibrer les périmètres des pôles afin de les rendre attractifs.

Il a développé un peu plus le dernier point : le projet d’établissement (le dernier remonte à 2018) avec une projection à 5 ans et la volonté d’y associer chacun des membres de la communauté du centre. Le projet d’établissement qu’il envisage est aussi un projet social qui donnera l’occasion de travailler sur l’attractivité et la fidélisation des professionnels, qui tient compte des contraintes économiques et qui s’inscrira dans le suivi informatique des dossiers des patients.

Madame le docteur Nicole Guidot a ensuite pris la parole au titre de présidente de la CME pour exprimer ses vœux en direction de l’ensemble du personnel. « A mon tour, je présente à l’ensemble des personnels du CHS – personnels soignants, administratifs, techniques – ainsi qu’aux membres du Conseil de Surveillance et à nos nombreux partenaires, mes vœux très chaleureux pour cette année nouvelle dont je me réjouis qu’elle nous permette de renouer avec cette tradition fédératrice que constitue la cérémonie des vœux. »

Elle n’a pas été sans rappeler les conséquences délétères en matière d’offre de soins : fermeture temporaire de lits d’hospitalisation (40 lits sont actuellement temporairement fermés au CHS), allongement des délais de consultation en CMP, qu’il s’agisse de la psychiatrie adulte ou de la pédopsychiatrie, alors même que la demande de soin en santé mentale ne cesse de croître. Mais l’arrivée de la nouvelle équipe de direction avec laquelle les échanges se sont avérés fructueux et qui a exprimé la nécessité et la volonté de travailler ensemble devrait être profitable à son point de vue même si l’année 2023 s’avèrera exigeante, à bien des égards, avec le projet d’établissement engagé pour 4 ans dont son souhait, est qu’il soit porté par l’ensemble de la communauté hospitalière et que chacun puisse s’exprimer pour enrichir les échanges. « Les évolutions du projet d’établissement prendront corps à l’avenir au sein d’une nouvelle architecture. Les prémices de construction du Nouvel Hôpital de Sevrey ont débuté à l’automne dernier et la première pierre de ce futur édifice sera symboliquement posée dans quelques semaines, de même que celle concernant la nouvelle structure de soin pédopsychiatrique de Mâcon. Ce renouvellement architectural, que nous souhaitons concevoir dans une alliance la plus harmonieuse possible entre le soin et son inscription dans et hors les murs, constitue non seulement une étape historique majeure dans l’évolution de notre établissement, mais aussi une opportunité de réinventer l’espace du soin en favorisant la réassurance et non l’enfermement et des cheminements féconds et propices à la rencontre. Il s’agira de faire dialoguer architecture et psychiatrie, soin et créativité. »

A la question : Réfléchir à l’élaboration de projets a-t-il encore du sens dans une période où le marasme ambiant incline davantage au découragement voire au renoncement ?

Elle a répondu : «Pour moi, la réponse est oui. Non pas par optimisme naïf ou forcené mais parce que cette même réponse est à l’œuvre lorsque nous sommes confrontés à la détresse morale d’un être dont l’accueil de la souffrance nous engage et nous oblige » et elle a renouvelé ses vœux à toutes et à tous.

Florence Plissonnier, présidente du comité de surveillance, a renouvelé sa confiance dans la nouvelle équipe de direction, elle soutient pleinement le grand projet d’établissement et elle aussi, comme professionnelle de santé, elle a dit qu’elle comprenait bien les enjeux de ce projet, les besoins en effectifs et la nécessité de rouvrir les lits. Elle a exprimé à son tour ses vœux en direction du personnel de l’établissement.

Avant de passer au petit moment de convivialité, il y a eu des remises de médailles et de diplômes. Les jeunes retraités n’ont pas été oubliés. (Plus de détails dans un prochain article).

C.Cléaux