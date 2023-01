Les séniors de la résidence Les Chenevières ont "tiré les rois" ce jeudi 12 janvier.

Tous les jeudis, les résidents des Chenevières peuvent se retrouver pour un repas en commun dans la salle au rez-de-chaussée du bâtiment de l’OPAC et passer l’après-midi ensemble pour faire des jeux...

Leslie, animatrice de la maison de loisirs, est présente pour s’occuper d’eux et faire en sorte qu’ils passent de bons moments d’échanges.

Mais ce jeudi 12 janvier était un peu particulier avec la venue d’Annie Sassignol maire de la commune accompagnée d’Annick Gaudillère adjointe pour la fameuse galette des rois.

Les 16 résidents et résidentes présents cette après-midi ont "tiré les rois", mangé les galettes arrosées d’un petit verre de crémant et quelques têtes ont été couronnées le tout dans la bonne humeur et la gaieté, mais parmi ces dames, une a revendiqué : « ici, il n’y a qu’une seule reine, c’est moi !», ce qui a fait rire tout le monde.

Ces voisins et voisines de table l’ont bien compris, elle est née le 4 janvier et se prénomme Reine (au milieu sur la photo). Reine a beaucoup d’humour et pousse encore bien la chansonnette, elle est une des plus âgée de la résidence.

Quant à Leslie elle a été la plus jeune couronnée de la résidence.

C.Cléaux