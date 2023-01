Virey-le-Grand : les travaux des mares de la rue Jean Moulin sont terminés

Ce vendredi après midi, Monsieur le Maire, Guillaume Thiébaud, et ses adjoints Evelyne Di Stefano et Gilles Dorier ont réceptionné « le chantier des mares » de la rue Jean Moulin.

C’est Julien Souris, dirigeant de l’entreprise « Nouveaux Paysages », qui s’est chargé des travaux de restauration.

En effet, ces mares d’une superficie de 320 m2, qui étaient autrefois utilisées pour abreuver le bétail, s’étaient avec le temps transformées en réservoir d’eaux pluviales.

Un chantier de restauration de 56 000€ subventionné à hauteur de 26 000€ avec l’aide du fonds européens du FEADER*.

C’est donc des travaux d’un mois et demi qui ont été engagés pour retrouver un lieu écologique et propice à la découverte de la nature.

Julien Souris a alors supprimé la végétation envahissante et les arbres en mauvais état. Il a également installé une passerelle en bois, une table de pique-nique et d’autres arbres moins volumineux ont été plantés.

Un panneau pédagogique a été mis à disposition des virois expliquant les travaux et la logique écologique qui a été employée.

Ainsi, les habitants et autres voyageurs pourront profiter d’un espace bucolique où grenouilles vertes, poules d’eau ou cornouilles pourront faire une apparition pour le plus grand bonheur des petits et des grands !



Amandine Cerrone.

*FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

Celui-ci contribue au développement des territoires ruraux et d'un secteur agricole plus équilibré, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique, plus compétitif et plus innovant.