Six jeunes du ROC partent en formation de juge directeur d'assaut

C'est munis de leur convocation, licence en cours de validité et de la copie de leur attestation de formation de prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1), que Mathys Quintans, Kévin Joly, Alexis Bouffay, Benjamin Garnier, Melvin Morel (absent sur la photo), Amine Belhadj et Mohamed Kaya se rendront ce samedi 21 janvier à Échenon (Côte-d'Or) pour la formation de juge directeur d'assaut (JDA) en boxe éducative.

Comme nous l'indique Saïd Fergani, le président du Ring Oiympique Chalonnais (ROC), la matinée sera consacrée à l'information (rôle du JDA, explication et échange autour du règlement et du protocole lors de l'organisation, gestion d’un assaut, savoir être et savoir-faire du JDA, tenue et langage de l'officiel) suivie d'un contrôle des connaissances du code sportif.

Le repas des candidats sera pris en charge par le Comité régional Bourgogne Franche-Comté de Boxe, avec mise en situation (pratique, capacité, aptitude, jugement, notation sur bulletin de juge et arbitrage sur ring) et évaluation l'après-midi.

Le débriefing et la fin de stage sont prévus entre de 17 heures et 17 heures 30.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati