Rentrée solennelle pour le conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône

Ce mercredi matin au Palais de Justice de Chalon le Conseil de Prud’hommes de Chalon ouvrait la marche et devait présenter son bilan des activités écoulées et faire le point sur la situation de l’institution.

Cette année 2023 le Conseil de Prud’hommes procède au renouvellement comme tous les trois ans de l’ensemble de sa structure et à la mise en place de son (ou sa) nouveau président et vice président(e) qui alterne entre une présidence et une vice-présidence tantôt collège « Employeurs », tantôt collège « Salariés ».

A partir de cette année judiciaire 2023 et pour les trois années à venir le Conseil sera donc présidée par Madame Anne-Marie Pernin du collège « Employeurs », Patricia Baudrand assurera la vice-présidente (Collège salariés).

Madame la Présidente dans ces propos devait regretter un démantèlement progressif de l’institution comptant désormais 60 conseillers au premier janvier de cette année contre 76 précédemment.

La vice-présidente Patricia Baudrand devait rappeler en quelques chiffres l’activité du Conseil de Prud’hommes avec 313 affaires nouvelles enrôlées en 2022 contre 364 en 2021 soit une diminution de 14 %. Mais surtout, Patricia Baudrand devait, avec force, dénoncer la politique de démantèlement des Conseils de Prud’hommes en France, des limitation du budget de la Justice et de sa privatisation alors même que les « Prud’hommes » défendent une justice pour toutes et tous, accessible et gratuite. Elle (Patricia Baudrand) dénonce la diminution des droits des salariés au motif que les Conseils de Prud’hommes sanctionneraient trop lourdement les entreprises et pourraient mettre en péril l’équilibre économique de celles-ci en instaurant le barème « Macron ».

Après les réquisitions de Patrice Guignon, Procureur de la République la séance fut levée et l’ensemble des personnes présentes s’est retrouvé dans la salle de la coupole afin de partager le verre de l’amitié.

Michel Chevalier