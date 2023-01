Gilles Platret perd pour le moment son strapontin médiatique national...

C'est un secret pour personne que le maire de Chalon sur Saône apprécie particulièrement les médias et tout particulièrement les plateaux télé. Au cours des derniers mois, on ne compte plus le nombre de ses interventions au titre de Vice-Président du parti Les Républicains chez Sonia Mabrouk, Jean-Marc Morandini et autres émissions de CNews notamment. En s'effaçant de l'organigramme politique du parti, les Chalonnais ne devraient plus guère apercevoir Gilles Platret s'exprimer sur des sujets de politique nationale sauf exception... Concrètement, Eric Ciotti, nouveau patron du parti, a fait le choix de nommer au sein de son équipe un grand nombre de parlementaires, sénateur ou député, Président de département et autres titulaires de fonctions majeures.

En dehors de la perte de la légitimité d'expression au sein du parti, Gilles Platret prépare sans doute le coup d'après, dans le couloir que Laurent Wauquiez, Président de la région Auvergne-Rhône Alppes, entend porter pour les prochaines présidentielles. Reste à savoir si la ligne de celui qui entend porter la voix LR aux présidentielles de 2027 sera audible auprès des électeurs, surtout que l'élection se jouera nécessairement sur un terrain acquis à la Macronie, quelque peu à contre-courant des prises de positions musclées du maire de Chalon sur Saône.

Dans les jours à venir, Eric Ciotti devrait annoncer la constitution d'un "gouvernement" LR fantôme d'une vingtaine de membres... A suivre donc pour savoir si le maire de Chalon sur Saône réapparaîtra sous cet angle...

Laurent Guillaumé