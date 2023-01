Jeudi 2 février - Journée Portes Ouvertes dans les centres Afpa

Une journée pour découvrir les métiers, s’informer sur les offres de formation disponibles dans les secteurs qui recrutent et faire avancer son projet professionnel !

Toute personne en quête de qualification, d’un nouveau métier, d’un contrat en alternance, ... aura la possibilité de rencontrer des conseillers, des stagiaires et des formateurs et obtenir toutes les informations pratiques pour bénéficier d’une formation avec un emploi à la clé !

La visite dans le centre Afpa peut être complétée par un webinaire/conférence en ligne sur la Validation des Acquis par l’Expérience « Obtenir un diplôme grâce à la VAE » à 10h et à 15h.

Une plateforme dédiée permet de s’inscrire à la journée en amont et d’accéder au live et aux replay.

Découvertes et conseils personnalisés dans les centres

Sept centres Afpa ouvrent leurs portes dans la région le 2 février. Les visiteurs qui se rendent dans le centre le plus près de chez eux pourront visiter et prendre connaissance des places disponibles ou les prises en charge financières possible.

A noter :

A Besançon, un parcours codé permettra de visiter l’ensemble des ateliers et une surprise sera au rendez-vous !

A Vesoul, un « escape game » sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) sera proposé pour découvrir ce dispositif de manière ludique.

A Montceau-les-Mines, des démonstrations auront lieu dans les ateliers d’usinage et de tuyautage.

Susciter des vocations dans des filières porteuses d’emploi

Les centres Afpa de la région proposent un grand nombre de formations dans de nombreuses filières.

En adéquation avec les besoins des entreprises, elles placent tout de suite la personne en situation professionnelle et alternent apprentissages sur des plateaux de formation et périodes en entreprise. Les formations sont également disponibles en alternance, via l’apprentissage ou le contrat de professionnalisation.

Les secteurs :

Restauration / Transport, logistique / Bâtiment et TP / Informatique, numérique, télécommunications / Services aux

entreprises et aux particuliers / Commerce, vente, distribution / Industrie / Assistanat, gestion, comptabilité / Insertion professionnelle / Horlogerie / Sécurité / RH.

Les centres disposent également d’une offre importante de dispositifs d’accompagnement, pour sécuriser le projet professionnel et permettre à chacun d’accéder à l’emploi.

Les centres Afpa mobilisés le jeudi 2 février 2023 :

De 9h à 12h et de 14h à 16h

Centre Afpa de Belfort (90) – 1, rue Ernest Thierry-Mieg Centre Afpa de Chevigny-St-Sauveur (21) - 2 rue du château

Centre Afpa de Migennes (89) – 89, avenue Jean Jaurès Centre Afpa de Nevers (58) – 5, route de Sermoise

Centre Afpa de Vesoul-Navenne (70) – 42, rue Victor Hugo

De 9h à 12h et de 13h à 16h

Centre Afpa de Montceau-les-Mines (71) – 1, rue du petit bois De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Centre Afpa de Besançon (25) – 19, avenue de l’Observatoire