AVIS DE DECES - Monsieur Bernard DEVAUX

CHALON-SUR-SAÔNE - SASSENAY



Evelyne, son épouse ;

Estelle et David Billaud,

sa fille et son gendre ;

Enzo, Louis ,

ses petits-fils adorés ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Bernard DEVAUX

survenu à l'âge de 71 ans.

Un hommage lui sera rendu mercredi 25 janvier à 9h15 en la salle omniculte du

crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.