AVIS DE DECES - Monsieur Christian DOURIAUD

ÉPERVANS - CRISSEY - MACON



Claude DOURIAUD,

son épouse ;

Christophe et Bruno, ses fils ;

Edwige, sa belle-fille ;

Thomas et Inès,

ses petits-enfants ;

Michel, Jean-Pierre et Patrick, ses frères ;

ses neveux et nièces,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Christian DOURIAUD

survenu dans sa 77e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le 23 janvier 2023, à 14h30, en la paroisse de Saint-Marcel.