A Lessard-le-national, Michel Lefer a présenté ses vœux ce vendredi soir

Et on peut dire que ces derniers ont répondu présents ! Il y avait du monde à la salle de la Curaine.

C’est après avoir accueilli chaleureusement ses convives, aux côtés de son équipe municipale, que Michel Lefer a pris la parole.

Il a tout d’abord remercié les personnalités présentes : Madame Karine Plissonnier, vice-présidente du Grand Chalon en charge des mobilités et des transports, Guillaume Thiébaud, maire de Virey-le-Grand et l’adjudant Geoffroy de la brigade de Chagny.

Il a également remercié pour leur présence, les élus, les représentants et présidents des associations, les représentants du corps enseignant, les nouveaux habitants et toutes les personnes qui avaient fait le déplacement ce vendredi soir.

Après trois ans de privation à cause de la crise sanitaire, cette soirée était la première cérémonie des vœux pour son actuelle équipe municipale.

Monsieur le Maire a présenté tous ses meilleurs vœux à l’assemblée et a tenu à avoir un pensée particulière pour « les familles frappées par la maladie, le deuil, la peine ou qui sont seuls ou en difficultés ».





En 2022, la commune a enregistré 8 naissances essartoises. Deux des ces bébés étaient parmi nous ce vendredi soir.

C’est ainsi que les parents de la petite Sibylle et ceux du petit Léon, ont présenté leurs petits bambins aux côtés de Monsieur le Maire : assurément le moment le plus « chou » de la soirée !

Puis, ce fut autour des nouveaux habitants de prendre le micro pour se faire connaître.

Michel Lefer a ensuite dressé le bilan des différents points forts de 2022 au niveau national comme l’allègement des mesures sanitaires avec une retour à la vie normale, le malheureux déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, les élections présidentielles et législatives ou encore le changement climatique et ses conséquences dramatiques et enfin le début de la fameuse crise énergétique dont nous subissons tous les mesures actuellement.

Monsieur le Maire a ensuite tenu à avoir un mot pour les associations : « Je tiens à remercier chaleureusement les présidentes et présidents des associations, les bureaux et les membres actifs pour leur engagement, leur investissement, leur présence. C'est à cet état d'esprit qui anime notre village et de tous ceux qui, par leur dévouement au quotidien le font vivre, que je voulais rendre hommage ».

Il a ensuite également remercié le CCAS (Centre Communal d’Actions sociales) et le service administratif de la mairie pour leur travail acharné.

Michel Lefer s’est enfin tourné vers l’avenir en annonçant les différents grands projets 2023 pour Lessard-le-national : rénovation des bâtiments communaux, travaux de voirie et entretien divers mais aussi un grand projet : Village, objectif 100% compost.

Voici le message des membres de la commission, présents ce vendredi soir à la salle de la Curaine, afin échanger avec les habitants et répondre aux éventuelles premières interrogations :

« Dès 2024, tous les foyers auront l'obligation de trier leurs déchets biodégradables. La commune a donc souhaité anticiper cette réglementation en informant et accompagnant tous les habitants dans la pratique du compostage.

Au-delà des enjeux réglementaires, ce projet a également pour ambition de renforcer les liens sociaux dans le village. Plusieurs activités seront organisées durant l'année, dans un climat convivial et favorisant l'entraide et l'interconnaissance entre les essartoises et essartois. Les écoles et les associations seront également mobilisées, ainsi que le Grand Chalon. »

Puis, ce fut enfin au tour des présidents des associations* de la commune de prendre la parole afin de présenter leurs activités à l’assemblée, parler de leurs projets 2023 et bien sûr inviter les essartois à les rejoindre.

C’est Richard Pinol, président des vétérans du foot de Lessard qui a fermé la marche. Et on peut dire que ce bout-en-train, fidèle pilier de la commune, n’a pas manqué de faire rire l’assemblée avec son humour légendaire : si vous avez plus de 35 ans et que vous souhaitez jouer au foot dans une ambiance loisir et conviviale, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe !

Après avoir adressé à nouveau ses meilleurs vœux 2023, Michel Lefer a invité les participants de cette soirée à partager le fameux verre de l’amitié.

Ce moment s’est poursuivie dans une ambiance chaleureuse et conviviale jusqu’à tard dans la soirée où les participants ont fait le chemin retour sous les flocons.



Amandine Cerrone.

*Liste des associations essartoises : Amicale de la pétanque, Tennis club La Thaliette, Sweet Country Dance, Anim’actions, Bibliothèque, Gym Volontaire, Kid écoles, SVLF football club, Club des vétérans du foot.