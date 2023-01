ACADEMIE DE DIJON - Des suppressions de postes au détriment des élèves

Au lendemain d’une grève massive contre une réforme des retraites complètement injuste et injustifiée, les fédérations CFDT, UNSA, FO et FSU devaient siéger en Comité Social d’Administration au rectorat de Dijon. Était prévu l’examen des moyens pour la rentrée 2023. Moyens qui seront largement à la baisse à la rentrée prochaine, 72 postes supprimés dans le 1er degré, 105 supprimés dans le second degré.

Alors oui effectivement les effectifs sont en légère baisse dans l’académie, mais alors que l’on aurait pu réduire les effectifs par classe dans un pays qui a les classes de primaire et de collège les plus chargés de l’OCDE, le ministère fait un choix tout autre. Ce sont encore les conditions de travail des personnels, les conditions d’apprentissage de nos élèves, les possibilités de remplacement qui seront impactés à la rentrée prochaine.

Alors que nos élèves subissent encore les conséquences d’années scolaires fortement perturbées par le COVID, aucun dispositif sérieux de rattrapage n’a été mis en place.

Pour dénoncer cela, l’ensemble des organisations syndicales élues a décidé de boycotter ce CSA et demandent au ministère un autre choix pour l’Ecole, un autre pour choix pour nos élèves, un autre choix pour les personnels !

Nous siègerons lors de la date de report de ce CSA le jeudi 2 février.