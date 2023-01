Le Ring Olympique Chalonnais aura bientôt sept juges directeurs d'assaut (JDA)

Ce week-end, sept jeunes du ROC se sont rendus à Échenon (Côte-d'Or) pour la formation de juge directeur d'assaut (JDA). Après la théorie, place à la pratique. Plus de détails avec Info Chalon.

Pour confirmer et valider leur licence de juge directeur d'assaut (JDA), nos sept jeunes candidats vont devoir officier dans des organisations clubs ou interclubs officiels et réaliser 20 assauts en tant que juge et 10 assauts en tant qu'arbitre.

Aussi, comme nous l'indique Saïd Fergani, le président du Ring Olympique Chalonnais (ROC), ils officieront lors du Championnat régional de boxe éducative qui réunira une quarantaine de clubs de Bourgogne Franche-Comté le samedi 18 février à Beaune et le dimanche 19 février à Besançon pour le Challenge Bourgogne vs. Franche-Comté.

«C'est la meilleure manière pour eux de prendre de l'expérience», nous explique Saïd.

