Pluie d’applaudissements pour ‘Les Hauts Plateaux’

Des ruines comme décor ; vestiges d’un temps révolu portant l’usure du temps ou les traces d’un cataclysme qui a tout renversé en un seul jour ? Les ruines, toujours, suscitent nostalgie et interrogations, stimulent notre imaginaire. Que s’est-il passé ? Qu'a-t-on fait pour en arriver là ? L’humain, à défaut de pouvoir fuir, doit s’adapter et réinventer sa vie dans ce nouvel environnement parfois terriblement silencieux. Seul le mouvement semble persister, celui des corps qui résistent.

Entre paysages de désolation, beauté des tableaux très graphiques, les ruines entrent en résonance avec les émotions tant de ceux qui les peuplent, que de ceux qui les regardent. Ici 7 artistes (circassiens, acrobates, contorsionnistes et porteurs) se réapproprient cet espace abandonné, jouant avec lui, s’y confondant, pour construire une nouvelle architecture de corps et d’objets et en faire « un chantier prometteur ». Les Hauts Plateaux ont proposé, la semaine dernière, aux spectateurs de l’Espace des Arts un voyage poétique traversé par des femmes et des hommes qui se trompent, se cherchent et s’unissent pour s’élever ensemble bien au-dessus de ces ruines.

