A Chalon, le SSR Marguerite BOUCICAUT décore ses salariés

Lundi 23 janvier 2023 à 13h30, M. le Maire de Chalon sur Saône, M. DEGOURD adjoint au maire et M. DESRAY Vice-Président départemental de la Croix-Rouge ont adressé leurs vœux au salariés du SSR Boucicaut, le centre de rééducation bien connu des chalonnais. Les employés étaient nombreux à profiter de ce premier moment tous ensemble depuis le début de la pandémie.

Fabrice DE SAINTE MARIE, le nouveau directeur, a félicité l’engagement des équipes auprès des patients et de leurs familles. Ancien directeur adjoint du centre, il connaît bien les salariés et les soins prodigués. L’établissement a développé de nouveaux projets les années précédentes : aide à la reprise de la conduite après un accident neurologique, télé-réadaptation, réadaptation à domicile… Il poursuivra cette adaptation aux nouveaux besoins de santé en consolidant ces projets cette année.

M. Pierre DESRAY a rappelé les nombreux partenariats avec les bénévoles Croix Rouge qui viennent faire des animations tous les mois auprès des patients : loto, jeux de société…

M. Gilles PLATRET, maire de Chalon, a remercié les professionnels pour la qualité des soins et de la rééducation dont lui témoignent les anciens patients et leurs familles. L’équipe médicale en bonne intelligence avec ses confrères de l’hôpital William MOREY. La complémentarité des soins donne accès à des prises en charges médicales dans la continuité entre les établissements pour les habitants du bassin chalonnais.

Huit fidèles salariés ont été décorés des médailles du travail : 4 médailles d’argent (20 ans), 2 médailles de vermeil (30 ans). Une kinésithérapeute et une employée de l’administration ont reçu la médaille d’or (40 ans) et devraient profiter dans les prochains mois d’une retraite bien méritée. De nombreux collègues de tous les services sont venus les applaudir et partager la galette des rois dans la bonne humeur.

