L'UFOLEP Saône et Loire s'engage à la promotion du sport en zone rurale et dans les quartiers défavorisés

Une structure gonflable, mobile et modulable, c'est le pari que l'UFOLEP 71 présidée par Lucien Matron, entend porter au plus près des territoires. En répondant à l'appel d'offre national lancé par l'Agence National du Sport, l'UFOLEP 71 vient de faire l'acquisition de cette structure hors-norme pour un coût de 93 000 euros et financée pour 13 000 euros sur les fonds propres de l'association sportive.

Cette semaine, la Saône et Loire, était le premier département a effectué le déploiement de la structure, dans sa globalité. Une structure gonflable en l'espace de deux heures, permettant de proposer l'accès à tous les sports collectifs, du handball au rugby en passant par le football et le basket-ball. A ceux là, vient s'ajouter une structure dédiée aux sports au sol. L'exercice du jour permettait de mieux appréhender les conditions réelles et techniques de la mise en place, grâce au soutien de la ville de Chalon et du Grand Chalon.

Forte de ses 1600 licenciés et de ses 40 clubs affiliés, l'UFOLEP entend porter son combat au plus près du terrain et la structure mobile permet de répondre à la désertification des installations sportives dans un certain nombre de secteurs.

Lucien Matron a expliqué la volonté de privilégier les zones rurales et les quartiers prioritaires de la ville avec la mise à disposition de la structure sous un angle locatif. Les contours de la prestation restent encore à déterminer avec l'élaboration du futur cahier des charges. Brigitte Cholet, élue nationale au sein de l'UFOLEP, a tenu à saluer l'engagement de tous les partenaires dans l'opération, "avec un accent particulier sur les valeurs qui nous animment, celles de l'égalité des chances".

Le premier déploiement de la structure se jouera au printemps à Autun.

Laurent Guillaumé