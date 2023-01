Samedi 28 et dimanche 29 janvier : tous aux aguets pour compter les oiseaux du jardin !

Les oiseaux sont un excellent indicateur du déclin de la biodiversité. Comptez, notez, c’est protéger. Le comptage national des oiseaux du jardin permet à chacun d’agir concrètement en faveur de la protection des oiseaux de jardin : alimenter les données, qui seront mises en réseau, c’est augmenter les connaissances et la protection des espèces.

En 2021, 1 479 personnes ont participé à l’opération en Bourgogne–Franche-Comté, soit 67 % de plus que l’année précédente, un véritable record régional. Grâce à cet engouement, il est possible de réaliser des analyses concrètes avec les données collectées. L’objectif des 1 600 jardins sera-t-il atteint pour 2023 ?

Les 10 ans de comptage permettent de dresser des tendances des espèces qui visitent les jardins durant l’hiver.

Que s’est-il passé durant l’hiver 2022 ?

Le Top 3 des espèces les plus fréquentes en France : mésange charbonnière, rougegorge familier et mésange bleue. On a observé une raréfaction des verdiers. Le nombre moyen d’oiseaux observés par jardin continue de diminuer : 44 en 2013 contre 30,6 en 2022.

Petits ou grands, novices ou expérimentés, à la ville ou à la campagne, tout le monde est invité à participer à la 11e édition de ce grand comptage.

Comment participer ?

Il n’est pas nécessaire d’être un expert en ornithologie, il suffit d’avoir un peu de temps, d’aimer regarder ce qu’il se passe dans son jardin ou dans un parc et de savoir compter.

Choisissez un jour d’observation : samedi 28 ou dimanche 29 janvier, et un créneau d’1 heure. En cette période hivernale, privilégiez la fin de matinée ou le début d’après-midi, lorsque les températures sont un peu plus chaudes et les oiseaux plus actifs.

Trouvez un lieu d’observation : un jardin ou un balcon, à la ville ou en campagne. Un parc public peut également servir de lieu d’observation.

Comptez et notez durant 1 heure tous les oiseaux qui visitent votre site. Afin de ne pas compter 2 fois le même oiseau, conservez au final que le nombre maximal d’oiseaux de la même espèce observés en même temps. Une fiche de comptage imprimable est disponible pour vous aider : cliquez ici.

Transmettez ensuite vos données sur le site oiseauxdesjardins.

N’hésitez pas à partager la photo de votre poste d’observation le jour J, sur Instagram ou Facebook, avec le hashtag #LPOBFC ou en identifiant la @lpo_bfc !

Pour vous aider :

Pour faciliter l’identification des espèces : www.oiseauxdesjardins.fr

Pour limiter les confusions entre espèces : oiseauxdesjardins.fr/index

Si malgré cela vous rencontrez un problème pour l’identification d’un oiseau, envoyez une photo à l’adresse mail de l’Observatoire (oiseauxdesjardins@lpo.fr). Nous vous aiderons à l’identifier afin de pouvoir l’ajouter à la liste des espèces observées ce week-end !

Créée en 1912, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.

LPO Bourgogne–Franche-Comté