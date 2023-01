Remise des diplômes de "Certification Spécialiste en Soins Psychiatriques" à 12 soignants du Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey.

Cette année, Philippe Lequien nouveau directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey et Agnès Raffiot directrice des soins ont non seulement voulu officialiser la remise des diplômes aux infirmières et infirmiers qui ont suivi la formation professionnelle de : "spécialité de soins psychiatriques", mais ils ont tenu à honorer et valoriser ces 12 soignants pour leur engagement professionnel et leur travail au quotidien.

Philippe Lequien s’est adressé aux récipiendaires, aux cadres de santé présents et à Guillaume Saucourt du GRIEPS : « C’est un évènement particulier pour récompenser les 8 récipiendaires présents, les autres sont en services. Il faut valoriser cette formation certifiante qu’ils ont suivi et leur implication mérite d’être saluée. J’adresse mes remerciements à l’organisme de formation, de même qu’à l’encadrement qui a permis aux soignants de suivre cette formation… »

Agnès Raffiot a ajouté : « il est important de marquer la fin de cette formation de 3 modules de 3 jours. Nous allons augmenter le nombre de participants avec des cadres sur 2023. Il ne vous reste plus qu’à mettre en application ce que vous avez appris auprès de vos collègues. Félicitations pour votre investissement et merci aux cadres qui vous ont soutenus. »

Stéphane Moriconi a précisé que c’était bien de valoriser les personnes qui ont fait cette formation et en plus de faire une remise de certification, avec une petite réception, en espérant que d’autres seront incités à faire cette même formation pour acquérir plus de compétences, plus de relationnel vis-à-vis des patients.

La formation :

La formation comporte 3 modules de 3 jours dont le but est d’apporter aux soignants une approche qui va plus loin que simplement les soins comme par exemple : développer la dimension d’accueil du patient hospitalisé, consolider ses connaissances cliniques théoriques et les mettre en lien avec la pratique en faisant des travaux avec mise en situation, avec des ateliers créatifs ,..

La remise des diplômes de certifications professionnelles :

Margaux Perraud, Iseline Thibert, Mylène Bernard, Amandine Hoff, Charlène Paris, Anne-Laure Martin, Sandra Bonnet et Jean-François Michalet ont reçu leur diplôme de la main du cadre de soins responsable du service où ils travaillent. Ils sont tous dans des unités différentes.

Pour Camille Martin, Nathan Card, Séverine Magnin et Swann Drapier, absents, leur diplôme leur sera remis dans les services.

Amandine, Charlène et Anne-Laure ont confié leur ressenti sur la formation : « formation très riche avec des formateurs bienveillants, une très bonne dynamique du groupe pour aller plus loin. Ça fait du bien et il faut ce temps là pour faire du bon boulot ! … » L’une d’entre elles a ajouté « Il me semble qu’il existe un niveau 2, il serait intéressant de le faire par la suite. ». La direction a bien noté leur attente pour un second module.

Pour terminer cette cérémonie de remise de diplômes, toutes les personnes présentes se sont retrouvées autour d’un petit buffet pour un moment convivial.

C.Cléaux