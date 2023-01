Hélène NASR, Clarisse et Alice CARILLON qualifiées pour le championnat de France 1ère Division Juniors

Bien que les études ne lui permettent pas de s’entraîner autant qu’elle le souhaiterait, Hélène NASR, a su, dans sa nouvelle catégorie de poids des -78kg, trouver les solutions afin de s’ octroyer la médaille d’or du Championnat BFC 1ère Division Juniors. Elle a même pris le leadership de la catégorie à Laura PERONET, qui de son côté termine sa compétition avec une médaille de Bronze.

Les sœurs CARILLON, Clarisse et Alice, toutes deux pensionnaires du Pôle Espoirs de Dijon, et alliées au club partenaire de l’AJBD2125, ont connu un parcours similaire.Tout d’abord, Clarisse, qui étant encore Cadette, fait une compétition exemplaire, dans la catégorie des - 52kg, et revient avec la médaille d’argent autours du cou. Elle sera imitée peu de temps après par sa grande sœur Alice, qui en -57kg se fraye facilement le chemin jusqu’en finale mais ne parvient pas à concrétiser pour l’or. Mais l’argent fait tout de même le bonheur puisque la qualification au « France » est au bout !

Chloé DEPLACHON en +78kg, est passé à rien de la qualif également mais doit, comme Laura, se contenter d’une médaille de Bronze…

Sarah PETIT (-52kg) cadette elle aussi, termine au pied du podium, avec une 5ème place prometteuse… Maëva HUGUENIN (-57), Marc DELHUMEAU (-60) et Tiago VILAS (-60), tous cadets, sont venus se jauger en Juniors et ramener quelques éléments de travail pour le coach Yann DU CLOSEL, qui se fera un plaisir de régler certains détails.



Le rendez vous est pris pour Hélène, Alice et Clarisse pour un championnat de France 1ère Division de haute volée à PARIS les 4 et 5 mars prochain.