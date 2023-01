Venue du Pays de Gex, Séverine a fait le choix de la Saône et Loire, pour lancer son activité professionnelle

La Saône et Loire attire des talents, et on en veut pour preuve la décision prise par ce couple, installé depuis peu à Fley.

Assistante de projet dans le pays de Gex avec son mari, Séverine Fenoglio avait un besoin irrépresible de "se mettre au vert" et c'est tout naturellement qu'ils se sont tournés vers la Saône et Loire, "un département où j'ai passé mes plus belles années de jeunesse" et où habitent ses parents qui ont fait le même choix quelques années plus tôt.

Une reconversion professionnelle complète qui l'a amené à se diriger vers l'aménagement et la décoration d'intérieur. La maison achetée à Fley accueillera prochainement un nouveau gîte flambant neuf, permettant aux nombreux touristes qui plébiscitent la Saône et Loire, de disposer de conditions d'hébergement très sympathiques, au coeur de nos territoires. Un gîte totalement refait et imaginer avec soin par la décoratrice.

S'adressant aux particuliers comme aux professionnels, Séverine propose ses services pour toutes les optimisations d'espace, les aménagements intérieurs. "La cabane à oiseaux", le nom de son entreprise, se propose d'intervenir sur un secteur qui s'étend de Chalon sur Saône à Cluny et de Montceau au Creusot. Elle entend privilégier les acteurs et petites boutiques locales ainsi que la seconde main.

Pour joindre Séverine - 06 40 86 12 08 - contact@lacabaneaoiseaux.fr - site internet