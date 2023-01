Agression à Chalon, mais des versions opposées : celle du prévenu, celles des victimes, celle du témoin

Le prévenu est né à chalon et y vit toujours, hébergé toutefois par sa mère, domicilié au CCAS. Il a un CAP, a déjà travaillé mais est sans emploi et sans revenus. « J’avais un peu le moral dans les chaussettes, alors j’ai laissé traîner les priorités. » Baisse de moral ? Son fils de 14 ans, « parti un peu plus loin que prévu » (avec sa maman, à plus de 5 000 km), sa mère malade.

La scène du 26 janvier s’est déroulée chez un voisin de la mère du prévenu, mais, dit maître Pépin, « on a des versions opposées et discordantes entre celle du prévenu, celles des victimes, celle du témoin ». Le prévenu conteste ce qu’on lui reproche et veut un délai pour préparer sa défense. Il est en détention provisoire depuis le 28 janvier, c’est sa première incarcération.

A son casier quelques petites condamnations (4), pour vol il y a bien longtemps pour conduite sans assurance, conduite sous l’empire de l’alcool, et usage de stups. De la cocaïne. Il dit qu’il a arrêté, « mais il a des dettes en lien avec un trafic dont il se dit victime » dit le substitut du procureur qui requiert son maintien en détention provisoire. « Il y a des risques de pression puisqu’il conteste les faits. » Maître Pépin estime qu’un contrôle judiciaire « strict » serait possible, et elle insiste sur plusieurs points du dossier qui nécessitent d’être attentivement examinés, en particulier du fait que les versions victimes/témoin ne concordent pas.

Le tribunal renvoie le jugement à fin février, ordonne le maintien en détention provisoire du prévenu.