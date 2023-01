Déplacement du Ministre de l’industrie sur le Grand Chalon : Sébastien Martin appelle le Gouvernement à s’appuyer sur les intercommunalités pour réindustrialiser le pays

Le Ministre de l’industrie, Roland Lescure, s’est rendu ce lundi 31 janvier dans l’agglomération du Grand Chalon (71). Une visite ayant pour thème la réindustrialisation décarbonnée du pays et s’inscrivant dans le cadre du futur projet de loi sur l’industrie verte annoncé par le Ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire en début d’année.

Un déplacement qui intervient alors que Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon et de l’association Intercommunalités de France avait eu l’occasion de signaler le manque de dialogue entre Bercy et les collectivités au sujet de la réindustrialisation du pays1.

Une mise à l’honneur de la réussite économique du Grand Chalon

Au cours de ce déplacement, le passage de la délégation sur la zone d’activité économique SaôneOr, notamment sur le futur site de l’entreprise ITEN dont l’implantation au potentiel de création de 1000 emplois vient d’être annoncée, fut l’occasion pour Sébastien MARTIN de souligner les succès de la stratégie de développement économique portée par l’agglomération depuis 2014.

Visant le renforcement des filières industrielles du territoire grâce à la mise à disposition d’outils et de foncier économique de qualité, la création de formations d’enseignement supérieur répondant aux besoins en compétences et un accompagnement sur-mesure des entreprises, “cette stratégie a permis à l’agglomération de gagner en 10 ans 1 200 emplois sur la zone, 1 000 nouveaux habitants et 800 étudiants” comme l’a précisé le Président.

Dans un deuxième temps, la visite de l’Usinerie, pôle dédié à l’accompagnement des entreprises industrielles vers leur digitalisation récemment inauguré, a permis de valoriser l’engagement du Grand Chalon en faveur de la compétitivité de ses entreprises. Par la rencontre des étudiants, chercheurs, ingénieurs et la démonstration des outils technologiques de pointe présents sur site, le Ministre a pu découvrir l’offre de services “sur mesure” proposée aux entreprises.

Un déplacement conclu par un temps d’échanges avec des chefs d’entreprises à l’occasion duquel, ils ont notamment souligné l’importance de pouvoir s’appuyer sur un interlocuteur de proximité engagé comme le Grand Chalon pour se développer.

S’appuyer sur les territoires : une nécessité pour réindustrialiser le pays

Cette visite à été l’occasion, pour Sébastien MARTIN, de souligner l’importance d’engager une politique industrielle nationale pragmatique, décentralisée.

Un enjeu selon lui “essentiel, aussi bien pour garantir l’avenir économique du pays, le développement équilibré de tous les territoires et la cohésion nationale”.

Dans cette logique, Sébastien MARTIN appelle à ce que les financements du plan “France 2030”, visant à rattraper le retard industriel français, soient aussi portés par les 149 Territoires d’Industrie comme le Grand Chalon afin que toutes les entreprises du pays répondant aux objectifs puissent effectivement en bénéficier.

En vue du futur projet de loi, Intercommunalités de France porte des propositions

La réindustrialisation étant un levier majeur pour l’aménagement équilibré de tous les territoires, l’association présidée par Sébastien MARTIN défend l’implication et la mobilisation des intercommunalités pour la mise en œuvre de la future loi industrie verte.

“Acteurs de proximité, nous sommes en capacité d’identifier les besoins des entreprises, de les accompagner et de leur apporter les outils nécessaires à leur développement” rappelle-t-il en redonnant l’exemple de la stratégie déjà déployée sur le Grand Chalon.

L’association compte donc porter plusieurs propositions dans le cadre des futurs travaux parlementaires dont, la mobilisation des intercommunalités labellisées “Territoires d’Industrie” pour décliner la stratégie nationale, l’identification de pôles industriels français pour animer cette dynamique dans les régions, mais également, répondre aux enjeux de formation par la création d’académies industrielles et technologiques dans ces pôles comme Sébastien MARTIN a déjà pu le demander à l’occasion de prises de paroles précédentes.

