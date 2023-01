"Que chacun reste mobilisé, à son poste et à sa place !" lance Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire

Le député de Saône et Loire ne mâche pas ses mots...

Trop, c’est trop !



Une fois de plus, l'Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté, sa Direction et celle du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de Chalon-sur-Saône essaient de passer en force et de nous enfumer.



L'arrêté et l'annonce de la fermeture de la maternité d’Autun ne peuvent se faire sans la consultation de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA). C'est ce qu’on appelle la démocratie sanitaire.



Démocratie et coopération, en faisant confiance aux acteurs locaux, deux mots et expressions qui, visiblement, sont inconnus de ces deux Directions.



Avec mon collègue Patrice Perrot, Député de la Nièvre, nous avons rappelé au sommet de l'Etat les risques sanitaires et pénaux de fermer un tel service. Rappelé aussi que nous ne soutiendrons jamais la démolition des structures hospitalières, mais que nous prônons la concertation et la coopération entre les acteurs sanitaires de nos territoires qui ont la chance d’avoir le Morvan en partage et qui doivent renforcer encore le travail en commun.



Nous attendons donc les retours de la hiérarchie de ces Messieurs. En attendant, chacun à son poste, chacun à sa place continuons ce combat au service de la sécurité sanitaire de nos population. Praticiens, personnels hospitaliers, associations d’usagers, élus, avocats, et citoyens, dont je veux saluer l'engagement et la disponibilité, restons mobilisés au service de la défense de la maternité d’Autun et pour l’égalité d’accès aux soins, une des valeurs de notre pays !

Rémy REBEYROTTE, Député de Saône-et-Loire.