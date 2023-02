La ressource en eau potable pour Beaune et son agglomération...un enjeu majeur des années futures

Parce que l’eau est un bien précieux, il convient de le préserver. Le contrat signé entre le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant de la Dheune et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse va dans ce sens.

D’un côté, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant de la Dheune qui est issu de la fusion des quatre anciens syndicats présents sur le territoire de la Dheune. Un territoire qui représente 134 communes, 9 intercommunalités, 80 000 habitants, 400 kilomètres de cours d’eau en Côte d’Or et Saône et Loire. De l’autre, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, financeur des opérations. Le tout pour un contrat de 25 actions concrètes à mener sur le terrain : entretiens, restaurations, conseils, études, travaux, appuis techniques auprès des propriétaires, confortement et protection des berges… sur une période de 3 ans.

« Il s’agit que l’eau potable soit apportée dans les meilleures conditions avec le moins de difficultés possible pour la rendre potable » explique Marc Labulle, président du syndicat. « Il est important d’associer l’eau à notre projet de Biocité des Vins » intervient Alain Suguenot, maire de Beaune, maître d’ouvrage d’une des actions inscrites au contrat. « Nous ouvrons ainsi une nouvelle phase de contractualisation, avec ce nouveau contrat plus ciblé que les précédents » se réjouit François Rollin, directeur de la délégation de Besançon de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Première action cette semaine avec les captages d’eau (prélèvement exploitant une ressource en eau) prioritaires.

Sylvie Druart