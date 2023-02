"La fourchette en délire " La pièce de théâtre de la troupe "les menteurs" a fait un véritable tabac à Fontaines.

Pour cette soirée organisée par l’association "Les Amis de l’église Saint-Just de Fontaines" au profit de la restauration de l’église de Fontaines, la salle Saint Hilaire a affiché complet samedi 28 janvier.

Laurent Demouron président de l’association dans son discours de bienvenue a retracé les tenants et les aboutissants du rôle de l’association pour la restauration de l’église de Fontaines. Il a remercié la troupe Les menteurs qui joue pour aider les associations ainsi que la municipalité, Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines, Elisabeth Gilbert déléguée départementale de la Fondation du Patrimoine pour leur soutien avant de présenter les membres des Amis de l’Eglise Saint Just qui l’ont accompagné durant toutes ces années. Il a ensuite laissé la place aux acteurs de la troupe artistique.

La troupe " Les Menteurs" de Châtenoy le Royal, a présenté la première de leur tout nouveau spectacle "La fourchette en délire", une pièce de théâtre un peu particulière puisqu’elle a associé théâtre, chant, musique. Avec cette première à Fontaines, cette représentation était le test de cette pièce de théâtre nouvelle formule.

La levée de rideau a de suite installé l’ambiance de la pièce théâtrale. C’est en présence dans la salle d’un public nombreux, d’élus de la commune, de musiciens et chanteurs de l’association Accordéon Musiques et Chants dont font partie Denis, Louane et Lauraline, d’Elisabeth Gilbert déléguée départementale de la Fondation du Patrimoine, des membres des associations les amis de l’église Saint Just et de Fontaines Patrimoines que la représentation a eu lieu.

Le thème : un restaurant et les multiples aventures entre les clients qui parlent haut et fort sans mâcher leurs mots, ceux qui chuchotent car pas toujours dans la légalité conjugale et dans des situations cocasses, les employés qui se prennent pour des chanteurs et un patron qui raconte des histoires plus drôles les unes que les autres en attendant les clients, les spectateurs en ont eu pour leur argent en rires et fous rires.

La pièce en deux parties a été marquée par un entracte où chacun a pu se désaltérer à la buvette tenue par les bénévoles de l’association "les Amis de l’Eglise Saint Just" et "Fontaines Patrimoines".

L’auditoire complètement conquis par la musique, les chansons et les sketches a fini debout reprenant les chansons avec les acteurs. La bande de gais lurons sur scène sont tous des amateurs qui aiment le théâtre et veulent aider par leur participation les associations qui en ont besoin.

Pour "les Amis de l’Eglise Saint Just" c’était la dernière animation avant la dissolution de l’association, mais pas de panique tout sera repris par l’association Fontaines Patrimoines. Pour Laurent Demouron président des Amis de l’Eglise Saint Just, « l’association n’a plus lieu d’être, elle a rempli son contrat de réunir des fonds pour la restauration, restauration financée aussi en partie par la fondation du patrimoine. »

C.Cléaux