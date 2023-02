La 6ème Nuit du Basket étudiante organisée par l’ASUB Chalon au rendez-vous

Ils et elles sont venus de l’EGC, de l'IUT, de Formapi et même du Creusot pour participer à la 6ème Nuit du Basket étudiante organisée par l’ASUB Chalon, l’association sportive du site Universitaire de Chalon.

Ce n’était pas la plus grosse édition mais certainement la plus qualitative en terme de niveau de jeu grâce à la participation des étudiants de Formapi qui ont tiré vers le haut les équipes concurrentes.



Néanmoins, comme toute les nuits sportives étudiantes de l’ASUB Chalon, la bonne ambiance et la bonne humeur étaient de rigueur et après une petite dizaine de matchs par équipes, les étudiants ont quitté l’annexe du Colisée rassasiés, heureux et satisfaits d’avoir partagé cet évènement sportif et convivial soutenu par le Grand Chalon.



Au final c’est la Team Rouge (Formapi) qui remporte la victoire face l’équipe ADN (Le Creusot), tandis-que l’équipe Adidas (IUT Chalon) termine vainqueur de la petite finale face à l’équipe Brazil (IUT Chalon).



L’équipe des « Lanternes rouges » (EGC) termine dernière du classement (alors qu’elles avaient gagné les Nuit du volley devant toutes les équipes masculines) mais largement premières de la bonne humeur !



L’ASUB Chalon et le staff étudiant du département MLT de l’IUT de Chalon tiennent à remercier Sport 2000 Chalon, le 1055, L’Elan Chalon et Bourgogne Repas pour leur confiance et leur soutient aux Nuits Sportives Etudiantes.



Rendez-vous le jeudi 30 mars pour La nuit du Futsal étudiante qui se jouera à la Maison des Sports à lofais sur le terrain mais aussi sur console !