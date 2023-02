Retour en images sur le repas cochonnailles du Comité de bienfaisance des quartiers Boucicaut-Colombière-Verrerie-Champ Fleuri

95 personnes ont répondu présent au repas cochonnailles organisé par le Comité de bienfaisance des quartiers Boucicaut-Colombière-Verrerie-Champ Fleuri, ce dimanche 5 février à la Maison de quartier Paix.

Un repas animé par Michel Duployer, le président du comité, et en présence notamment d'Ambre Jouannet, la 2ème vice-reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône, Véronique Avon, la conseillère municipale , et les anciennes conseillères municipales, Bernadette Vellard (sans sa jumelle Jacqueline Gaudillière)et Solange Dorey.

En voici le menu :

Apéritif avec ses gratons

Soupe

Viande de soupe (carottes+pommes de terre) sauce tomate

Fromage de tête à l'ancienne coupé au couteau

Pâté de campagne à l'ancienne, cornichons

Boudin noir grillé, moutarde

Sorbet et sa douceur

Rôti/Salades

Fromage blanc à la crème

Salade de fruits maison

Café ou thé

Vin blanc/ Vin Rosé/ Vin Rouge/ Crémant/ Eau plate/ Eau pétillante/Coca Cola/ Orangina/ Thé Pêche

Un peu plutôt , les convives ont également reçu la visite de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône. Comme le veut la tradition, cetyte visite qui fut également l'occasion d'entonner un ban bourguignon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati