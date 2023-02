Les Maires Ruraux de Saône et Loire saisissent le Préfet au sujet de la carte scolaire

«Monsieur le Préfet,

Nous revenons vers vous au sujet de la situation de l’Ecole rurale dans notre département, et des menaces qui pèsent actuellement sur elle.

Notre association est aujourd’hui interpellée par de nombreux collègues, de toutes les circonscriptions scolaires, à la suite de l’annonce de la possible fermeture de 68 classes en Saône-et-Loire. Ces suppressions de classes affectent principalement le monde rural de Saône-et-Loire, alors même que le « soutien à la ruralité » est affiché par le Gouvernement, par Madame la Ministre chargée des Collectivités territoriales, ainsi que par Monsieur le Ministre Pap Ndiaye dans son discours à l’Assemblée Nationale le 2 Août 2022.



Nous vous faisons part de notre grand étonnement face à ce niveau de fermetures envisagées, alors que votre prédécesseur et vous-même avez engagé avec nous une démarche d’« Agenda rural 71» visant à identifier les principales actions en faveur d’une ruralité vivante.

Nous sollicitons votre intervention et demandons à ce que cette liste de fermetures de classes soit largement réduite, en considérant les spécificités de la ruralité :

· la qualité de l’enseignement et de l’environnement scolaire dans nos écoles de proximité,

· la pertinence d’un effectif maximal de 18 élèves pour les classes multi-âges (article 74 de l’agenda rural national),

· une prise en compte de l’allongement des déplacements domicile-école qui peut résulter d’une suppression de classe (article 73 de l’agenda rural national),

· la considération des investissements conséquents opérés par les Mairies pour les locaux scolaires, souvent avec le concours de l’Etat (DETR…),

· la scolarisation de plus en plus importante d’élèves bénéficiant de Plans d’Accompagnement Personnalisé (PAP) nécessitant donc l’attention toute particulière des personnels enseignants.

L’Ecole rurale est une chance pour nos enfants car elle conjugue proximité et qualité de l’enseignement, contribuant au bon positionnement de notre système éducatif dans le monde.

Vous remerciant par avance des avancées qui pourront être obtenues en relation avec Madame la Directrice académique, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes sentiments les plus respectueux



Jean-François FARENC

Maire de BLANOT,

Président de l’UMCR 71