L’assemblée générale ordinaire du club "Education et Sports Canins de Châtenoy le Royal" s’est tenue salle Rameau à Châtenoy.

Le club canin (ESCCR) tenait son AG vendredi 3 février à la salle Rameau de Châtenoy le Royal. L’association compte environ 90 adhérents. La majorité des membres de l’association sont des personnes qui ne viennent que quelques mois pour éduquer leurs compagnons à 4 pattes. Les cours sont assurés par des moniteurs ayant reçu une formation spécifique.

Dans son rapport moral, le président, Didier Gagnaire, a décrit : « Toutes les races sont acceptées, que ce soit à école du chiot, en éducation canine, en sociabilité, et même aux préparations pour participer à des compétitions. Les activités possibles, outre celles sus nommées, sont l’attelage, l’agility (et bientôt le hooper), l’obéissance et l’activité “Chien Visiteur“ qui permet aux maitres accompagnés de leur chien de rendre visite à des personnes âgées ou handicapées en institution. »

Il a remercié particulièrement, pour son soutien sans faille, la mairie représentée à cette AG par Henri Lombard et Pascale Lepers, adjoints à la municipalité. Il en a fait de même en direction de son Comité et des éducateurs qui travaillent sans relâche pour le bien-être des adhérents et leurs chiens, pour leur travail et leur bonne humeur.

Après le détail de chaque activité et l’exercice comptable 2022, les représentants de la mairie ont précisé qu’ils renouvelaient leur confiance aux membres du comité tout en promettant une aide technique pour certains travaux comme la clôture du parc à chiots.

L’Assemblée Générale s’est terminée à 20 h 45. Après, chacun a pu profiter du buffet.

Afin de mieux le connaitre, le club vous invite à venir voir son concours d’attelage les 25 et 26 mars :

Le samedi, les épreuves se déroulent sur le site du club

Le dimanche après-midi, pour les attelages décorés, derrière la salle des fêtes de Châtenoy.

Ces manifestations sont ouvertes à tous et gratuites.

C.Cléaux