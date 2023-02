"Les députés macronistes ont refusé de voter le repas à 1euro pour tous les étudiants" déplorent les Insoumis de Chalon

Une proposition de loi était déposée hier 9 février par le groupe socialiste à l’Assemblée nationale, qui visait à rétablir le repas à 1€ pour l’ensemble des étudiants.



Alors que plus d’un étudiant sur deux est contraint de faire des petits boulots pour payer ses études, alors que nous avons pu voir le spectacle le affligeant de files interminables d’étudiants patienter devant les points de distribution de colis alimentaires pour obtenir un panier repas, alors que près d’un étudiant sur deux saute un repas par jour pour des raisons financières, les députés macronistes ont refusé hier de rétablir le repas à 1€ pour tous, qui avait été supprimé pour les étudiants non boursiers à la rentrée 2021.

Et ce au nom d’une SOI DISANT ÉGALITÉ : « Il faut aider plus ceux qui en ont le plus besoin », a-t-on entendu, ou bien « Un tarif unique serait une injustice sociale », ou encore « On veut de l’équité ici, pas de l’égalité ». Pourtant, l’EGALITE n’est-elle pas une des valeurs fondatrices de notre République ? L’avez-vous oublié ?



Mesdames et Messieurs les macronistes, vous avez la mémoire courte : qu’avez-vous fait d’autre à l’époque avec le « quoi qu’il en coûte » (et vous avez bien fait) : tout le monde n’a-t-il pas été aidé de la même manière, quel qu’il soit ? Et qu’avez-vous fait d’autre en 2022 pour l’aide exceptionnelle à l’achat de carburant : n’était-elle pas la même pour tous avec une remise de 18 centimes puis de 30 centimes par litre d’essence ?



Et au moment de permettre à TOUS les étudiants de pouvoir bénéficier d’un repas à 1€, vous invoquez la justice ? l’égalité ?



L’un de vous a même dit qu’il « ne comprenait pas cette proposition égalitariste » !!!



Ces étudiants tellement malmenés déjà par la sélection inique du dispositif Parcoursup, qui n’ont pas plus la liberté de suivre le cursus de leur choix. Pourtant la LIBERTE n’est-elle pas une des valeurs fondatrices de notre République ? L’avez-vous oublié ?



Quant à notre député de circonscription, Louis Margueritte, il n’était … tout simplement pas présent dans l’hémicycle et n’a donc pas pris part au vote.



Alors que les macronistes, très fiers d’eux, applaudissaient à l’annonce du résultat du vote, un député de la NUPES a conclu cette bien triste séance parlementaire en disant : «Il y a quelque chose de choquant à se réjouir que des jeunes, qui ne sont peut-être pas boursiers, vont devoir continuer à aller dans les banques alimentaires ».



Choquant en effet ! Et même honteux !!!

Sylvie HERODY

Pour le groupe Chalon l’Insoumise

Membre du Parlement NUPES