Carrefour se mobilise en soutien aux victimes du séisme en Turquie et en Syrie

A partir du 9 février 2023, tous les clients qui le souhaitent ont la possibilité de participer à cette collecte grâce à un Gencode de 1€ proposé en caisse dans les magasins Carrefour en France. L’ensemble des fonds sera reversé à la Croix-Rouge française afin de contribuer, dans le cadre de la réponse du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, aux actions médicales d’urgence et permettre le déploiement d’équipes dédiées pour venir en aide aux très nombreux blessés. Elle contribuera également à la fourniture de produits de première nécessité, adaptés aux conditions climatiques particulièrement rudes en ce moment et absolument indispensables pour les milliers de personnes touchées par cette tragédie qui n’ont plus de logement et qui ont besoin des choses les plus élémentaires.

La Fondation Carrefour vient également en aide aux victimes en attribuant une dotation exceptionnelle destinée à l’achat de denrées de première nécessité distribuées par l’association gouvernementale l’Afad.

Les magasins Carrefour Turquie restent ouverts 24h/24 afin d'accueillir les sinistrés en continu et distribuent également des repas chauds.

A l’international aussi, le Groupe se mobilise pour soutenir les victimes de ce tremblement de terre. Par exemple, Carrefour Belgique a lancé un dispositif d’arrondi solidaire auprès de tous ses clients, dès le 8 février, au profit également de la Croix-Rouge et Carrefour Italie a choisi de soutenir l’association Terre des Hommes, via un don en caisse.