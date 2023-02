La Charte du bénévole de LaPéniche

Avec plus de 50 dates par an, un festival et des événements hors-les-murs, la présence de bénévoles est primordiale à la vie de LaPéniche. En tant que bénévole, tu fais partie intégrante du projet, toute proposition à la contribution de celui-ci est la bienvenue.

√ Tu es garant de l'imagede l'association Mosaïques et du lieu public qu'est l'Abattoir.

√ Tu participes au respect des règles de fonctionnement de l'association et du lieu.

√ Tu es porte-parole de l'association et du lieu. Attention, donc, à ne pas véhiculer des informations erronées ! Avant de faire circuler de mauvaises informations, oriente-toi vers les personnes référentes.

√ Tu respectes la confidentialité de certaines informations internes à l'association.

√ Comme n'importe quel citoyen.ne, tu t'engages à respecter les règles, a fortiori pour préserver un lieu auquel nous tenons tous (consommation d'alcool avec modération et stupéfiants interdits).

√ Merci d'être attentif au bien-être de toute personne quel que soit son genre, ses croyances ou son orientation sexuelle et être vigilant à tout acte qui peut s'apparenter à de la violence, du harcèlement, une agression ou l'administration de substance à l'insu d'une personne. Lorsque tu es témoin d'une de ces situations, il est primordial de le signaler à unr référence VHSS*.

√ Pour la bonne gestion des plannings, tu dois t'inscrire en amont et seras ensuite affecté à un poste.

√ Une inscription sur le planning est un engagement ! Si tu t'inscris sur un poste, cela signifie que l'on compte sur toi et ton absence risque de poser des problèmes d'organisation... prévenir au plus rapide d'un quelconque changement (horaires, affectation). En aucun cas, tu dois quitter ton poste sans prévenir un référent.

√ Pour chaque événement des personnes de l'équipe LaPéniche (salariés et CA) sont responsables de soirée, ils sont donc tes référents.

√ Tout le monde ne vous connaît pas ! Le port du badge bénévole est donc nécessaire pour que l'on puisse te repérer facilement.

√ En tant que bénévole nous sommes tous égaux, il n'y a donc pas de privilège.

√ Dans certains cas, tu dois savoir dire non à tes amis.

√ Comme dans toute association, tu es couvert par une assurance, c'est pourquoi on te demande une cotisation de 10 €, elle fait preuve d'adhésion et te protège en cas d'accident.

√ En signant cette charte, tu t'engages à respecter les points ci-dessus.

Tout manquement à la charte peut entraîner un avertissement voire ton exclusion.

Après avoir lu et validé tous les points de cette charte, le bénévole s'identifie, la date et la signe.

* Sigle pour violences et harcèlement sexistes et sexuels.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati