La Boutique des Compliments est de retour dans la Galerie du Châtelet

Vous voulez de bonnes nouvelles ? Surtout en ces temps d'incertitude. En espérant vous offrir un petit rayon de soleil au milieu de la morosité ambiante, sachez que pour la 3ème année consécutive, Emérancienne et Laudibine reviennent à Chalon-sur-Saône pour tenir la Boutique des Compliments dans la Galerie du Châtelet, jusqu'au samedi 18 février. Plus de détails avec Info Chalon.

Vous aimez voir la vie en rose ? En bleu ? En orange ? Vous adorez qu'on vous dise de jolies choses, douces et agréables ?

La Boutique des Compliments est faite pour vous ! Oui, pour vous !

Parce que vous êtes uniques, Anne Prost-Cossio, alias Emérancienne, et Emmanuelle Lieby, alias Laudibine, ouvrent pour la 3ème année consécutiive cette boutique éphémère dans la Galerie du Châtelet.

Une boutique un peu spéciale car tout y est gratuit, même les histoires que vous écouterez...

Alors venez, seuls ou accompagnés, écouter et écrire un compliment jusqu'au samedi 18 février.

La restitution des compliments aura lieu ce samedi 18 février à 18 heures sur la Place de l'Hôtel de Ville.

Pour l'heure, la Boutique des Compliments est ouverte le mercredi 15 et le jeudi 16 février de 15 heures à 18 heures et le vendredi 17 et samedi 18 février de 10 heures à 18 heures.

Et parmi les premières personnes à visiter cette boutique pas comme les autres, Édith Cercelet, la présidente de L'Atelier Bleu à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). De passage à Chalon-sur-Saône, cette artiste spécialisée dans l'ornementation provençale sculpte aussi bien le bois que la pierre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati