Saint-Marcel : le premier Conseil Municipal de 2023 s’est déroulé ce lundi soir

Ce lundi 13 février à 19h, Monsieur le Maire de Saint-Marcel, Raymond Burdin, avait convié l’ensemble de ses adjoints et conseillers municipaux à venir siéger au tout premier Conseil Municipal de l’année 2023.

Entouré par ses adjoints et sa directrice générale des services, Magalie Lucien, Monsieur le Maire, a annoncé les 13 points à aborder lors de ce conseil.

En premier lieu, c’est Karine Plissonnier, adjointe aux finances, aux ressources humaines et à la politique de la ville, qui a pris la parole pour le traditionnel débat d’orientations budgétaires* 2023 (DOB).

Après un rapide rappel du contexte économique national actuel avec notamment une inflation record de 5,2% en moyenne en 2022 (contre 1,6% en 2021), la première adjointe a présenté la situation des finances publiques appuyée par des graphiques précis et détaillés.

« On s’attaque au dur » a t-elle lancé à l’assemblée.

En effet, l’inflation étant annoncée à son paroxysme en mars prochain.

Karine Plissonnier a annoncé les quelques mesures gouvernementales avec notamment la création d’un « fonds vert » visant à soutenir les projets relatifs à la performance environnementale des collectivités**.

L’élue a ensuite détaillé avec soin le budget 2023 afin que celui-ci puisse être voté ensuite à l’unanimité, après quelques précisions demandées par Pascale Audart et Christine Louvel, conseillères municipales représentant l’opposition.

Ce fut ensuite au tour de Jean Pierre Girardeau, adjoint en charge de l’urbanisme, et Sylvie Rollet, adjointe chargée des solidarités, de prendre la parole pour exposer les textes écrits par le Grand Chalon et qui demandent consultation du Conseil Municipal.

L’un portant sur la réglementation locale de publicité intercommunale et le second concernant la conduite à tenir et l’uniformisation des règles d’obtentions quant à l’attribution des logements sociaux.

Après l’approbation de ces deux textes par l’ensemble du conseil, c’est Nathalie Gras, adjointe en charge de la culture qui s’est adressée à Monsieur le Maire afin qu’il puisse solliciter des renouvellements de subventions auprès du Grand Chalon et du département pour l’équipement culturel de la commune « Le Réservoir ».

Monsieur Kicinski, adjoint en charge de l’éducation, a ensuite exposé le point sur la participation des communes de l’entente intercommunale*** visant à clarifier la répartition des charges de mise en œuvre des actions entre tous.

En effet, auparavant, toutes les charges courantes d’exploitation; notamment les frais de personnel, d’entretien courant des biens mis à disposition ou encore les frais de fluides et de téléphonie; étaient à la seule charge de la commune de Saint-Marcel.

L’élu a donc demandé au Conseil Municipal d’approuver le principe de la modalité de calcul pour le montant de la participation de chacun : tout simplement multiplier le montant du déficit d’exploitation constaté par le pourcentage des heures effectuées par les enfants ressortissants de la commune au sein des Accueils Collectifs des Mineurs.

La prochaine réunion de l’entente, prévue le 23 février, consolidera la mise en place de ce nouveau système de gestion.

Jean-François Kicinski a ensuite exposé un tout autre projet pour les scolaires et extra scolaires de la commune : le cycle escalade qui démarrera dès la rentrée du 20 février.

Une convention tripartite est nécessaire avant le démarrage de cette activité permettant la diversification des activités sportives sur le territoire, il a donc sollicité les conseillers municipaux à voter favorablement pour que Monsieur le Maire puisse la signer.

Une manifestation ouverte au public finalisera l’activité, qui concerne donc les scolaires, mais aussi l’Ecole Municipale des Sports, l’UNSS, et aura lieue au sein du dojo Nowak.





Puis, Karine Plissonnier a indiqué à l’assemblée que le tableau des emplois devait être modifié.

Ce sont deux créations de postes permanents (adjoint administratif et adjoint technique) et une création de poste temporaire (adjoint administratif) qui ont été annoncées nécessaires au bon fonctionnement des activités quotidiennes de la commune.

Enfin, Monsieur le Maire a clôturé ce Conseil Municipal en exposant les diverses décisions qu’il a dû entreprendre et a laissé le soin aux conseillers de prendre connaissance des différents marchés conclus en 2022.

Amandine Cerrone.

*DOB : Débat d’Orientations Budgétaires, la réglementation impose aux communes de plus de 3500 habitants, de tenir ce débat dans les deux mois qui précèdent l’adoption du budget.

Il s’agit d’une présentation non décisionnelle qui doit permettre aux élus de s’informer et d’envisager les choix pour l’exercice à venir, en amont des décisions qui constitueront l’adoption du budget.





**Ce « fonds vert » prévoit face à l’inflation, la mise en place d’un « filet de sécurité » centré sur les dépenses énergétiques, d’un « bouclier tarifaire » pour les petites collectivités et d’un « amortisseur électricité » pour les communes non éligibles à ce dernier.

***Les communes d’Alleriot, Bey, Châtenoy-en-Bresse, Lans, Oslon et Saint-Marcel se sont regroupées en Entente intercommunale afin de répondre aux besoins des familles des communes les plus petites concernant l’accueil des enfants.