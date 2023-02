"Non à la réforme des retraites" pour la députée Cécile Untermaier

"De nombreux citoyens parlent des débats sur les retraites à l’Assemblée nationale et c’est une bonne chose car notre institution est mise au cœur de cette réforme importante. Bien entendu, les syndicats jouent également un rôle majeur, et l’on retrouve les échos de ce qui se passe dans la rue au sein de l’hémicycle. Les 20 000 amendements déposés au départ sont le reflet de l’inquiétude et du rejet de cette réforme que les gens expriment dans la rue, avec calme.

A présent, c’est à nous députés de montrer que nous sommes à l’œuvre. Cela se fait quelques fois de manière brouillonne, mais nous posons les questions de financement, de pénibilité au travail, de majoration des pensions avec cette interrogation constante sur les chiffres annoncés de la réforme. Il y a parfois des comportements inadmissibles que je condamne au plus haut point. Insulter des ministres, ce n’est pas possible. Au sein de l’Assemblée, on peut tout dire finalement, mais il faut choisir les termes et toujours s’interdire les insultes personnelles.

On peut ne pas être d’accord, mais il faut savoir débattre. L’Assemblée nationale a toujours été très agitée lors de l’examen d’une réforme importante. Si dans la rue, les gens sont inquiets et manifestent, les députés en prennent la mesure.

Les très nombreux amendements de La France insoumise, obligent à revenir de manière constante sur les mêmes interrogations et le débat désormais s’enlise. Nous sommes à quelques heures de la fin de la séance de vendredi et nous n’avons toujours pas voté les articles 3, 4, 5 et 6 qui correspondent au titre I des Dépenses du projet de loi. Notre volonté est de voter la suppression de l’article 7 qui figure au titre II des Recettes du texte. Cet article acte le passage de l’âge légal du départ à la retraite à 64 ans.

C’est pour cette raison que nous, au PS mais également au PCF et chez les Verts, avons retiré nos amendements. Les députés LFI ont voté en interne jeudi soir et ils ont décidé, à une voix près, de ne pas faire de même. Je regrette cette décision qui ne nous permettra pas d’examiner cet article majeur.

Sur le fond, je reste convaincue que c’est une très mauvaise réforme. Il ne faut pas d’âge légal de départ à la retraite, mais raisonner en annuités avec des dérogations, notamment pour les métiers pénibles et les situations particulières.

A l’heure où je vous parle, nous sommes depuis jeudi après-midi dans le tunnel des amendements de LFI, et à la marge de ceux de la Majorité et des Républicains. Le temps nous manque. Le choix du Gouvernement d’une procédure qui limite l’examen d’un texte majeur à neuf jours, est légitimement dénoncé et participe de cette crispation qui nuit tant au débat."