Pirates, policiers, chevaliers… princesses, fées, reines… Licornes, ours, panthères … à l’occasion du carnaval vous trouverez de superbes déguisements pour enfants au magasin ‘Le Baldaquin’ à Chalon-sur-Saône

Le magasin du jouet référence pour les tout petits et les enfants !

Pour carnaval, vous cherchez un déguisement pour vos enfants qui sera original et qui saura surprendre ? Le magasin de jouets « Le Baldaquin » 17 rue au Change à Chalon-sur-Saône vous propose un grand choix de déguisements.

Dans cette jolie boutique de jouets et de jeux, vous serez reçu par Frédéric Miannay et ses employées Virginie et Catherine qui sauront vous conseiller sur le meilleur choix possible et la tendance du moment afin de trouver toute une gamme de déguisements d’animaux (Licornes, ours, panthères …) de la marque Wild & Soft, de costumes (de princesses, chevaliers, policiers…) de la marque Great Pretenders, vous découvrirez un univers qui est un vrai émerveillement pour tout petits et enfants.

Pour toutes les occasions : Anniversaires, fête de fin d’année, invitations… et quel que soit votre budget, vous trouverez votre bonheur dans cette boutique référence du jouet !

Le magasin de jouets « Le Baldaquin » 17 rue au change à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au samedi de 9 heures 30 à 1é heures et de 14 heures à 19 heures. Tél 03 85 93 23 44.

Publi-information