Assemblée générale de l’amicale du don du sang : une médaille pour Didier Jacrot avec 17 années de loyaux services à son compteur

Ce vendredi 17 février à 19h, avait lieu l’assemblée générale de l’amicale du don du sang de Saint-Marcel et des villages environnants.

Au programme : bilan de l’année 2022, projets 2023 et remise de médaille !

C’est Martine Géniaux, présidente de l’amicale qui a démarré cette soirée en remerciant les 80 personnes qui avaient fait le déplacement pour assister à cette assemblée générale dans les locaux de la salle Gressard de Saint-Marcel.

Parmi elles, les bénévoles, les représentants des amicales voisines mais aussi les élus des communes de Saint-Marcel, Lans et Oslon.

Christine Bouillot, secrétaire de l’association, Odile Cahuet, trésorière et Gilles Desage, vice-président ont pris la parole tour à tour pour présenter les rapports d’activités et financiers 2022.

Le public a pu notamment se rendre compte des nombreuses manifestations mises en place par l’amicale pour atteindre ses objectifs de promotion du don.

Au total, ce sont plus de 400 dons qui ont été prélevés en 2022 au sein des 5 communes de « la paroisse ». (Saint-Marcel, Oslon, Lans, Chatenoy en Bresse et Epervans)

Michel Jannin, président de l’Union Départementale du don du sang de Saône et Loire, a ensuite souhaité dire quelques mots.

Il a d’abord salué le travail de l’amicale des 5 communes en encourageant ses membres à poursuivre leurs précieuses actions : « les besoins ne vont malheureusement pas faiblir et le meilleur moyen de sensibiliser au don c’est d’en parler à nos proches » a t-il indiqué au micro ce vendredi soir.

Puis, se fût autour de Raymond Burdin, maire de Saint-Marcel, Lydie Lory, conseillère municipale de Lans et Yvan Noël, maire de Oslon, de prendre la parole. Tous ont félicité l’engagement du bureau et des bénévoles qui œuvrent toute l’année pour cette belle cause du don du sang.

Ils ont une nouvelle fois assuré de leur soutien : mise à disposition des salles, promotion du don au sein des manifestations ou encore apparition dans les bulletins municipaux.

Enfin, c’est Georges Rollin, président de l’ADOT 71*, qui s’est adressé à l’assemblée afin de présenter rapidement le don d’organes.

Celui-ci a tenu à sensibiliser le public à la communication entre proches : « le non dit se traduit la plupart du temps par le non prélèvement » a t-il déploré.

Martine Géniaux a ensuite appelé Gilbert Maréchal, grand officier du mérite du sang (plus haut grade), à venir remettre l’insigne de chevalier du mérite du sang à Didier Jacrot, intendant de l’amicale depuis 2006.

« Je ne m’y attendais pas du tout, on ne m’avait pas mis dans la confidence ! Je suis ravi même si je n’attendais rien, je m’investis dans notre amicale avec grand plaisir depuis 17 ans » a confié le lauréat du soir à Info Chalon.

Aussi, la présidente de l’association a appelé Yves Lehanneur, fidèle donneur de l’amicale pour lui remettre un diplôme pour ses 150 dons au compteur.

Cette soirée s’est poursuivie dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour du verre de l’amitié.

La prochaine collecte de l’amicale aura lieu le vendredi 17 mars de 15h30 à 19h30 au sein de la salle des fêtes Alfred Jarreau, fraîchement rénovée, de Saint-Marcel.





Amandine Cerrone.

*ADOT71 : Association pour le don d’organes et les tissus humains.