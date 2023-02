Passage de grade au Karathaï Chalon

Au programme travail en shadow boxing, techniques d'attaque et défense deux par deux, paos ( petits sacs de frappes ) et sparrings. Au total, cinq reçus ( Manon 18 ans, Felipe 37 ans, Mimoun 41 ans , Olivier 54 ans et Jean-Pierre 67 ans) sous la houlette du jury composé par Patrice Piquerez 7ème dan, Christophe Manteau 4ème dan et Philippe Berthoud 3ème dan

Félicitations à eux, pour le travail effectué au club, leur assiduité et persévérance !

Le KARATHAÏ s'est déplacé aux championnats de France Karaté Mix (MMA), ce dimanche pour Alexis et Logan à Paris, INJ !

Toute l'actualité sur www.karathai.fr ou sur Instagram karathai_chalon !